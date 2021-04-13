Fatih Altaylı'dan dikkat çeken paylaşım: Daha fazla zarar vermeden doktor raporuyla görevden alınmalı

Habertürk köşe yazarı Fatih Altaylı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e yüklendi. Abdurrahim Albayrak ve yönetimdeki diğer Galatasaray Spor Kulübü üyelerine çağrıda bulunan Fatih Altaylı, paylaşımında "Galatasaray başkanlık koltuğunda oturan Zatın yarattığı rezilliğe daha ne kadar ortak olmayı düşünüyorlar" ifadesine yer vererek Mustafa Cengiz'in görevden alınmasını istedi.

Fatih Altaylı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Abdurrahim Albayrak ve yönetimdeki diğer Galatasaraylılar Galatasaray başkanlık koltuğunda oturan Zatın yarattığı rezilliğe daha ne kadar Ortak olmayı düşünüyorlar.

Galatasaray spor kulübü başkanlık koltuğunu işgal eden kişinin şuur kaybı yaşadığı artık saklanamaz. Kulübe ve camiaya daha fazla zarar vermeden Gerekirse doktor raporu ile görevden alınmalıdır."