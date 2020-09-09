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  3. Fatih Altaylı'dan Diyanet İşlerine iftira: Hukuki süreç başlayacak

Fatih Altaylı'dan Diyanet İşlerine iftira: Hukuki süreç başlayacak

Fatih Altaylı tarafından köşe yazısında kullanılarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a atfedilen sözün başkasına ait olduğu açıklandı. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılacağı ifade edilirken Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan açıklamada Fatih Altaylı'nın, yazısıyla bir iftiranın yayılmasına sebep olduğu belirtildi.

Fatih Altaylı'dan Diyanet İşlerine iftira: Hukuki süreç başlayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Fatih Altaylı'nın "Yabancı derken!" başlıklı yazısında dile getirip Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a atfederek yorumladığı, "Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun" sözünün Başkan Erbaş'a ait olmadığını açıkladı.

Fatih Altaylı'dan Diyanet İşlerine iftira: Hukuki süreç başlayacak

"TAMAMEN İFTİRADAN İBARET İÇERİĞİ KÖŞESİNE TAŞIDI"

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Habertürk internet sitesinde Fatih Altaylı tarafından kaleme alınan "Yabancı derken!" başlıklı yazıda yer verilen "Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun" sözü, Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'a ait değildir. Altaylı, Başkanımızı ve Diyanet İşleri Başkanlığımızı hedef alan ve mütemadiyen yalan ve yanıltıcı paylaşımlar yapan bir sosyal medya hesabından yayınlanan ve tamamen iftiradan ibaret bir içeriği araştırmadan köşesine taşıyarak bir yazı kaleme almıştır. Ülkemizdeki önemli gazete yazarlarından biri olan Altaylı, maalesef bu yazısıyla bir iftiranın yayılmasına ve yakışıksız yorumların yapılmasına sebep olmuştur. Konuyla ilgili olarak hukuki yollara başvurulacaktır" denildi.

Berna Akkaya
Editör


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