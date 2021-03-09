Fatih Altaylı'dan Emre Belözoğlu açıklaması: Türk futbolundaki İki Fethullahçı'dan bir tanesi

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, BloombergHT'de yayımlanan Spor Saati programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

NTV'de Tuğba Dural'ın Ali Koç'a yaptığı açıklamaları değerlendiren Altaylı, Koç'un "FETÖ hala Türk futbolunun içinde" cümlesine ilişkin olarak," Ali Koç’un FETÖ hala futbolda var demesi... Biliyoruz ki Türk futbolundaki en önemli iki Fethullahçı'dan bir tanesi, FETÖ üyesinden bir tanesi Hakan Şükür, diğeri Emre. Hakan Şükür kaçak ama Emre burada. Fenerbahçe'de bir görevde. Ali Koç böyle deyince Galatasaraylılar da 'Ne oldu Emre mi anlattı' dedi, takip ettim ben sosyal medyadan" diye konuştu.

Öte yandan FETÖ'nün futbol yapılanması soruşturması kapsamında hakkında ihbar yapılan futbolcu Emre Belözoğlu hakkında savcılık ikinci kez takipsizlik kararı vermişti.