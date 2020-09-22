Fatih Altaylı'dan Ersin Düzen'in maaşıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Bloomberg'de açıklamalarda bulunan Gazeteci Fatih Altaylı, çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Altaylı, TRT Spor sunucusu Ersin Düzen'in TRT'den aylık 400 bin TL, TFF'den ise aylık 100 bin TL maaş aldığını öne sürdü. Altaylı şöyle dedi:

"Ben Ersin Düzen'i tanımam. Belki canlı 1 kere gördüm. TRT'den ayda 400 bin TL, TFF'den 100 bin TL alıyormuş. Okuduklarımı söylüyorum. Almıyorsa günahını almak istemem. Bütün medyada bunlar yazılıyor. Rıdvan Dilmen de TFF'den maaş konusunu söyledi ama son yayınında dile getirmedi."

Altaylı'nın iddiaları üzerine açıklama yapan Ersin Düzen," Bu zamana kadar Allah'a şükür alnım yere bakmadı. Geçmişimde bir tane lekem olmadı. Benimle ilgili TRT'den 400 bin TL, TFF'den 100 bin TL para alıyor diye ekrandan iftira atıyorsun. Eğer bu iftirayı ispatlarsan, bundan sonra Türkiye'de Ersin Düzen'in yüzünü görmeyeceksin. İspatlayamazsan sen ne yapacaksın? Kolay mı bu kadar iftira etmek? 10'da birini almıyorum kardeşim." dedi.

"BİRİLERİNE İFTİRA ATARAK YOK EDEMEZSİNİZ"

Ersin Düzen şunları kaydetti:

"Bırak ayda 500 bin TL'yi. Kim bu parayı kazanıyor? Bugün benim son yayınım olsa dahi ben bu ülkede onurumla yaşadım. Ben bu ülkede lekem olmadan yaşadım. Anamın, babamın dualarıyla, tırnağımla kazıya kazıya geldim. Benim meslek kariyerim 1992'de başladı. 4 sene üniversite okudum. Birilerine iftira atarak yok edemezsiniz. Bu benim son yayınım olsa bile ben bu konuşmayı yaptım. Bende bu yürek var. Burama geldi artık. Sürekli insanlar birbirlerine iftira atıyor."

ERCAN TANER: ŞEREFSİZLİK YAPMA FATİH ALTAYLI

Usta gazeteci Ercan Taner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Altaylı'ya tepki gösterdi. Taner'in paylaşımları şöyle:

"Ya Fatih Altaylı sen ne işşin? Dürüst insanlara sallama Fatih Altaylı.Ben seni arıyorum telefonu

bile açmıyorsun Fatih. Şerefsizlik yapma Fatih Altaylı. Sağa sola saldırma Fatih Altaylı. Fatih Altaylı zamana göre yayın yapıyorsun.Hayatın yalan Fatih Altaylı"

Hayatın yalan Fatih Altaylı — Ercan Taner (@ercantofficial) September 21, 2020

ALTAYLI'DAN ERCAN TANER'E: KAFAN İYİ Mİ?

Ercan Taner'in kendisine yönelik Twitter paylaşımları hakkında konuşan Fatih Altaylı," Ercan Taner abuk sabuk bir şeyler söylüyormuş. Beni aradığın falan yok. Kim bilir nereyi arıyorsun. Kafan mı iyi? " dedi.