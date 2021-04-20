Fatih Altaylı'dan flaş paylaşım: Sonunda aşımı oldum

Aşı olurken çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Fatih Altaylı, sonunda aşı olduğunu ifade etti.

Fatih Altaylı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sonunda aşımı oldum. Bir yandan Covid 19 bir yandan da öfkeli vatandaşlarla mücadele eden sağlık çalışanlarına en içten minnetlerimle"

FATİH ALTAYLI, BERNA LAÇİN'E SERT ÇIKMIŞTI!

Ünlü oyuncu Berna Laçin (50) Nisan ayının başında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüs aşısı olduğunu açıklamıştı.

Sosyal medya hesaplarından aşı olmasını, “Ben Biontech aşımı oldum. Şemsiye çikolatamı hak ettim. E Nabız’dan sürekli kontrol edin aşı durumunuzu, yaş dışında başka öncelik grupları da var ben de tesadüfen ‘öylesine’ diye baktım ve bana aşı çıktığını gördüm. Piyango vurmuş gibi hissediyor insan kendini hadi darısı herkesin başına” diye yazan Laçin’e tepki gazetecilerden tepki gelmişti.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı da sahip olduğu basın kartı nedeniyle koronavirüs aşısı olan oyuncu Berna Laçin’e eleştiride bulunmuştu.

Konuya ilişkin “Kendinden büyükler ve kendisinden daha büyük altındaki riskli vatandaşlar aşı bekleyedursun Berna Laçin kendini korumaya almış” ifadelerini kullanan Altaylı, şöyle yazmıştı:

“Gerçekten basın çalışanı olduğu halde 212'li olmadığı için olamayan onlarca muhabire, kameramana nazire yaparcasına. Haksızca edinilmiş gazeteci kimliği ile haksızca aşı olmak. Ben basın çalışanıyım. O hanımefendiden 10 yaş kadar büyüğüm, ben olmadım. Berna Laçin olmuş”

"Laçin'in nalıncı keseri" başlıklı yazısında Altaylı, “Sözde hak hukuk savun, ama çıkarın söz konusu olunca ne hak kalsın ne hukuk ne adalet. Peki şaşırdım mı? Tabii ki hayır” diye yazmıştı.