Fatih Altaylı'dan polemik çıkaracak yazı: Bir Suriyeli aileyi Nagehan Alçı’nın, bir aileyi Nevşin Mengü’nün yanındaki daireye taşıyabilirsiniz

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugün kaleme aldığı köşe yazısında Ankara'daki Suriyeli göçmenlerin fazla olduğu yerlerden başka illere nakledilmesine değindi. Yapılan uygulamayı çok doğru bulduğunu belirten Fatih Altaylı, mümkün olan her yerde bu uygulamanın yapılması gerektiğine belirtti.

NEVŞİN MENGÜ VE NAGEHAN ALÇI'NIN EVİNİ ADRES GÖSTERDİ

Suriyelerin seyrekleştirilmesinin İstanbul'un Fatih, Beylikdüzü ve Esenyurt’ta yapılabileceğini belirterek bazı ailelerin gazeteciler Nagehan Alçı ve Nevşin Mengü'nün evine taşınabileceğini söyledi.

Altaylı, Habertürk'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bir süre önce Suriyeli göçmenler ile Türkler arasında tatsız olaylara sahne olan Ankara’nın Altındağ ilçesinde “seyrekleştirme” çalışması başlatılmış.

İlçede oturan Suriyelilerin bazıları başka semtlere hatta başka illere naklediliyormuş.

İlçenin bir “Suriye ilçesi” olmasını önlemek, bir “Suriyeli gettosu” yaratılmasının önüne geçilmeye çalışılıyormuş.

Bence çok doğru bir iş yapıyorlar.

Mümkün olan her yerde bunu yapmak gerek.

Mesela Kilis’te yapamazsınız.

Orada Suriyeliler çoğunlukta zaten.

Türkler Türk gettolarında yaşıyor orada.

Keza Hatay’da, keza Gaziantep’te.

Ama İstanbul’da da yapılabilir.

Bazı bölgelerde seyrekleştirme gerekir.

Fatih’in bazı semtlerinde, Beylikdüzü’nde, Esenyurt’ta mesela.

Buralarda yaşayan Suriyeli aileleri başka yerlere dağıtmak, İstanbul’da da bir gettolaşmayı engellemek şart.

Nereye taşınabilirler bilmiyorum.

Ama mesela şöyle 15-20 kişilik bir Suriyeli aileyi Nagehan Alçı’nın oturduğu apartmana, yine böyle kalabalık bir aileyi Nevşin Mengü’nün yanındaki daireye taşıyabilirsiniz.

Böyle bir şey yaparsanız eğer, her ikisinin de kirası benden.

Söz."