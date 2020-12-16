  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Fatih Altaylı'dan Suriyeliler hakkında açıklama: "Türkiye'nin sahibi onlar, biz misafir gibiyiz''

Fatih Altaylı'dan Suriyeliler hakkında açıklama: "Türkiye'nin sahibi onlar, biz misafir gibiyiz''

Habertürk ekranlarında yayınlanan 'TekeTek' adlı programında gazeteci Fatih Altaylı, Suriyeli mülteciler hakkında düşüncelerini söyleyerek "Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik. 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi esir almış gibi görünüyorlar" dedi. Sosyal medyada paylaşılan o anlar vatandaşlardan büyük tepki çekti.

Acun Ilıcalı Fight Club'ın ilk fragmanını paylaştı!Acun Ilıcalı Fight Club'ın ilk fragmanını paylaştı!

Ramo 25. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo'nun Yavuz avı başlıyor!Ramo 25. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo'nun Yavuz avı başlıyor!

Younes Belhanda ve Emre Akbaba frikik krizi! Tansiyonu Etebo düşürdüYounes Belhanda ve Emre Akbaba frikik krizi! Tansiyonu Etebo düşürdü

MasterChef'te Mehmet Şef ile Barbaros arasında sinirler gerildi!MasterChef'te Mehmet Şef ile Barbaros arasında sinirler gerildi!

 

16 Aralık 2020 Çarşamba 10:30
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Fatih Altaylı'dan Suriyeliler hakkında açıklama: "Türkiye'nin sahibi onlar, biz misafir gibiyiz''
Fatih Altaylı'dan Suriyeliler hakkında açıklama: "Türkiye'nin sahibi onlar, biz misafir gibiyiz''
16 Aralık hava durumu | Yağmur ne zaman bitecek?
16 Aralık hava durumu | Yağmur ne zaman bitecek?
Şanlıurfa'da bir garip dua! Köyleri için elektrik istediler
Şanlıurfa'da bir garip dua! Köyleri için elektrik istediler
Tuzla'daki kadın cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı!
Tuzla'daki kadın cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı!
Kaza yapacağını fark etti! Kayan traktörden aşağı atladı
Kaza yapacağını fark etti! Kayan traktörden aşağı atladı
6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuğun hazin sonu! Ailesi sinir krizi geçirdi
6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuğun hazin sonu! Ailesi sinir krizi geçirdi
Buse Varol'dan 'Bir Başkadır'a taklitli paylaşım! Takipçiler ikiye ayrıldı
Buse Varol'dan 'Bir Başkadır'a taklitli paylaşım! Takipçiler ikiye ayrıldı
Eşeğe yapılan işkence sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Eşeğe yapılan işkence sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Kısıtlamada bikiniyle havuza girip eğlenen kadınlar cezadan kaçamadı!
Kısıtlamada bikiniyle havuza girip eğlenen kadınlar cezadan kaçamadı!
15 Aralık hava durumu 2020 | Bugün yağmur var mı?
15 Aralık hava durumu 2020 | Bugün yağmur var mı?