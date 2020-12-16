Fatih Altaylı'dan Suriyeliler hakkında açıklama: "Türkiye'nin sahibi onlar, biz misafir gibiyiz''
Habertürk ekranlarında yayınlanan 'TekeTek' adlı programında gazeteci Fatih Altaylı, Suriyeli mülteciler hakkında düşüncelerini söyleyerek "Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik. 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi esir almış gibi görünüyorlar" dedi. Sosyal medyada paylaşılan o anlar vatandaşlardan büyük tepki çekti.
Acun Ilıcalı Fight Club'ın ilk fragmanını paylaştı!
Ramo 25. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo'nun Yavuz avı başlıyor!
Younes Belhanda ve Emre Akbaba frikik krizi! Tansiyonu Etebo düşürdü
MasterChef'te Mehmet Şef ile Barbaros arasında sinirler gerildi!
16 Aralık 2020 Çarşamba 10:30
Benzer Videolar