Fatih Altaylı'ya konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bunca yıldır eğitim kalitemizi artırdığımızı söyleyemeyiz, farklı bir bakış açısı gerekiyor"

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı’yle görüşme gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugüne kadar eğitim sistemimizin başarısını veya başarısızlığını ve kalitesini hep öğrenci üzerinden ölçtük. Yani çıktıya baktık. Bunca yıldır bu yöntemle eğitim kalitemizi artırdığımızı söyleyemeyiz. Demek ki, farklı bir bakış açısı gerekiyor." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Fatih Altaylı'ya konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bunca yıldır eğitim kalitemizi artırdığımızı söyleyemeyiz, farklı bir bakış açısı gerekiyor"

Meslek sınavlarına tepki gösteren HaberTürk yazarı Fatih Altaylı’nın köşe yazısında "Bakanları da göreve başlamadan önce “yeterlilik sınavına” sokalım. Atandığı bakanlığı yürütecek bilgi, beceri, tecrübe ve yeteneğe sahip mi diye sınava girsinler." ifadelerine yer vermesinin ardından Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Altaylı'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Altaylı, Bakan Mahmut Özer ile arasında geçen telefon görüşmesindeki detayları köşe yazısına taşıdı.

Fatih Altaylı'ya konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Bunca yıldır eğitim kalitemizi artırdığımızı söyleyemeyiz, farklı bir bakış açısı gerekiyor

"TARTIŞMASIZ BİR SINAV YAPILSIN İSTEDİM"

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan Bakan Özer, “Eğer lisansüstü eğitiminiz var ise, doktoranız var ise, bu lisansüstü eğitim ve doktoranız öğretmenlik yaptığınız branş ile yüzde yüz alakalı değilse bile bu sizi sınavdan muaf tutuyor ve lisansüstü eğitimle uzman, doktora ile doğrudan başöğretmen oluyorsunuz. Ama ya gerisini ne yapacağız. Burada sayı yetersiz kalıyor.

Bu sınav başından belli idi. Uzaktan eğitimle 180 saatlik eğitim ve bu eğitimin sonuçlarını ölçmek için bir sınav yapacaktık. Burada ne ayıp var? Bakın Fatih Bey, mülakat da yapabilirdik. Ama mülakatlar ile ilgili Türkiye’de durumu siz de biliyorsunuz. Bitmek tükenmek bitmeyen spekülasyonlar olacaktı. Bu yüzden mülakat istemedim. Mülakatı kaldırdım. Adil, tartışmasız bir sınav yapılsın dedim. Eğitim verdiğimiz öğretmenlerin bu eğitimden ne aldığını ölçmenin başka yolu var mı, varsa birisi söylesin. Anlamadığım, bir öğretmen nasıl olur da ölçme ve değerlendirmeye karşı çıkar." ifadelerine yer verdi.

Fatih Altaylı'ya konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Bunca yıldır eğitim kalitemizi artırdığımızı söyleyemeyiz, farklı bir bakış açısı gerekiyor

"EĞİTİMDEKİ TÜM BİLEŞENLER ÖLÇÜLMELİ"

Altaylı'ya açıklamalarına devam eden Bakan Özer, "Bugüne kadar eğitim sistemimizin başarısını veya başarısızlığını ve kalitesini hep öğrenci üzerinden ölçtük. Yani çıktıya baktık. Bunca yıldır bu yöntemle eğitim kalitemizi artırdığımızı söyleyemeyiz. Demek ki, farklı bir bakış açısı gerekiyor. Eğitimdeki tüm bileşenleri ölçmek lazım. Yani okul ve öğretmen üzerinden de ölçmemiz lazım. Öğretmenlerimiz ne kadar yeterli, öğretmenlerimiz gelişen bilgiye ne kadar adapte olabiliyor ve bizim de bakanlık olarak fiziki altyapısını, okulların eğitim verme biçimindeki yeterliliği ölçmemiz gerekiyor. Çıktı üzerinden yaptığımız ölçümler bize sorunu tam göstermedi.” şeklinde konuştu.

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