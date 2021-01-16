Fatih Altyalı'dan TRT Spor Spikeri Cansu Canbaz'ın cehalet eleştirisi: Kabul edilemez!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, spor spikeri Cansu Canbaz'ın futbolcu Mesut Özil'le ilgili olarak yönelttiği bir soru üzerine TRT'ye tepki gösterdi. Altaylı, "Devletin televizyonunda spor programcısı olarak karşımıza çıkarılan birinin bu kadar yanlış bir bilgiye ya da bu kadar büyük bir cehalete sahip olması kabul edilemez" dedi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, spor spikeri Cansu Canbaz'ın "Mesut Özil Türkiye'ye geldiğinde milli takımda oynayabilecek, öyle değil mi?" şeklindeki sorusu nedeniyle TRT'ye tepki gösterdi.

"TRT'NİN ÇOK YÜKSEK STANDARTLARI VARDI"

Sosyal medyada da gündem olan soru için ilk olarak "Benim çocukluğumdan beri TRT bir ekol, spikerlik ve programcılık mesleğinin zirvesi ise bu işi TRT’de icra ediyor olmaktı. TRT’nin çok yüksek standartları vardı. Hem Türkçe bilgisi, hem diksiyon, hem de yapılan işe ilişkin uzmanlık olmadan TRT’de kamera karşısına geçmeniz, mikrofon önüne oturmanız pek mümkün değildi" ifadesini kullanan Altaylı, şöyle devam etti:

"Ancak son zamanlarda bu konuda ciddi bir erozyon olduğunu ve TRT’yi kalite olarak ayakta tutanın eskiden kalan personel olduğunu görüyoruz. Son olarak TRT’de spor spikerliği yapan bir genç kız Fenerbahçe’ye transfer olması halinde Mesut Özil’in Milli Takım forması da giyeceğini söyledi.

76 yaşındaki annem böyle zannedebilir. Ya da bir özel kanal torpille cahilin birini ekran karşısına oturtup, kendini ve spikeri rezil edebilir. Ama devletin televizyonunda spor programcısı olarak karşımıza çıkarılan birinin bu kadar yanlış bir bilgiye ya da bu kadar büyük bir cehalete sahip olması kabul edilemez. Merakım şudur. TRT’de ekran karşısına çıkarılacak bu kişileri kim, hangi kritere dayanarak seçiyor? TRT’nin spiker kriteri ne?"

CANSU CANBAZ KİMDİR?

TRT Haber'in genellikle dış haberlerde sergilediği başarıyla anılan Cansu Canbaz, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

Eğitimiyle bütünleştirdiği mesleğiyle ilgili birçok önemli işlere imza atan Cansu Canbaz, en son TRT Spor’da seyircilerin karşısına çıkıyor.

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