Fatih Atalay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Avukat Fatih Atalay'ın biyografisi Hukukçu Fatih Atalay'ın kim olduğu merak ediliyor. İnternet arama motorlarında Fatih Atalay kimdir? Kaç yaşında, nereli? soruları aratılıyor. İşte Avukat Fatih Atalay'ın biyografisi

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Televizyon haber kanallarında yaptığı yorumlarla dikkat çeken Avukat Fatih Atalay'ın biyografisi merak ediliyor. Peki, Fatih Atalay kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Avukat Fatih Atalay'ın biyografisi... FATİH ATALAY KİMDİR? Fatih Atalay Ankara Barosuna üye avukatlardan birisidir. Aslen Siirtli'dir. Ankara'da yaşamıştı. Şu an İstanbul'da hayatına devam ediyor. Tam adı Mehmet Fatih Atalay'dır. Türkiye Boks Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Hukuk ve Demokrasi Kurumu Genel Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri Fatih Atalay