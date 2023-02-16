Fatih Ates kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatih Ates Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fatih Ates adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fatih Ates Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fatih Ates 1 Şubat 2000 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Fatih Ateş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fatih Ates Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GPA Turkey yapmaktadır. Fatih Ates, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bursa Yıldırım Spor futbol takımında oynamaktadır. Bursa Yıldırım Spor takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fatih Ates'nin Bursa Yıldırım Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fatih Ates Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fatih Ates isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fatih Ates Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fatih Ates futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Altınordu U21

1 Ocak 2019 yılında Altınordu U19

1 Temmuz 2019 yılında Altınordu

20 Ağu 2019 yılında Niğde Anadolu

21 Ocak 2020 yılında Altınordu

23 Ocak 2020 yılında Ergene Velimeşe

1 Temmuz 2021 yılında Bursa Yıldırım

Fatih Ates Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fatih Ates şuan Bursa Yıldırım Spor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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