Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın 7 Temmuz Çarşamba günü tutuklandığı açıklanmıştı. Bu gün de Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Fatih Aydın kimdir? | Fatih Aydın Çiftlik Bank nedeniyle mi gözaltına alındı? | Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın neden gözaltına alındı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

FATİH AYDIN KİMDİR?

Fatih Aydın, Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın ağabeyidir.

FATİH AYDIN ÇİFTLİK BANK NEDENİYLE Mİ GÖZALTINA ALINDI? | TOSUNCUK LAKAPLI MEHMET AYDIN'IN AĞABEYİ FATİH AYNIN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

KOM Daire Başkanlığı tarafından Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 km mesafede bulunan Canelones Bölgesinde tespit edilen adrese Uruguay Federal Polislerince baskın yapıldı. Fatih Aydın, yapılan baskın sonucunda yakalandı.

Fatih Aydın'ın yakalanmasının ardından İnterpol Daire Başkanlığınca iade süreci başlatılmış olup, şahsı teslim almak üzere (1) ekip, kısa süre içinde Uruguay'a hareket edecek.

Fatih Aydın, "Bankacılık Kanununa Aykırılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı" gerekçesi ile aranıyordu.