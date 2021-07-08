Fatih Aydın kimdir? | Fatih Aydın Çiftlik Bank nedeniyle mi gözaltına alındı? | Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın neden gözaltına alındı?Son dakika | Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın gözaltına alındıMilli teknoloji hamlesi! Bayraktar AKINCI TİHA Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı!Son dakika | Kritik temas! Bakan Akar ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştüMarmara Denizi'ndeki balıklarda sorun var mı? Bakan Pakdemirli merak edilen konuya açıklık getirdiEURO 2020 final maçını kim yönetecek? | İtalya İngiltere maçının hakemi kim? | Björn Kuipers kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Son dakika | TSK ve MİT'ten PKK'ya flaş operasyon! Etkisiz hale getirildilerSkandal görüntü! İzmit'te otobüs şoförü yolcuyu tekme tokat dövdüSon dakika | Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı belli oldu!8 Temmuz 2021 Perşembe Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Fatih Aydın kimdir? | Fatih Aydın Çiftlik Bank nedeniyle mi gözaltına alındı? | Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın neden gözaltına alındı?

Fatih Aydın kimdir? | Fatih Aydın Çiftlik Bank nedeniyle mi gözaltına alındı? | Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın neden gözaltına alındı?

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın dün tutuklandığı açıklanmıştı. Şimdi de Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'a ilişkin gelişme yaşandı. Peki Fatih Aydın kimdir? | Fatih Aydın Çiftlik Bank nedeniyle mi gözaltına alındı? | Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın neden gözaltına alındı? İşte detaylar...

Fatih Aydın kimdir? | Fatih Aydın Çiftlik Bank nedeniyle mi gözaltına alındı? | Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın neden gözaltına alındı?

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın 7 Temmuz Çarşamba günü tutuklandığı açıklanmıştı. Bu gün de Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Fatih Aydın kimdir? | Fatih Aydın Çiftlik Bank nedeniyle mi gözaltına alındı? | Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın neden gözaltına alındı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

FATİH AYDIN KİMDİR?

Fatih Aydın, Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın ağabeyidir. 

Fatih Aydın kimdir? | Fatih Aydın Çiftlik Bank nedeniyle mi gözaltına alındı? | Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın neden gözaltına alındı?

FATİH AYDIN ÇİFTLİK BANK NEDENİYLE Mİ GÖZALTINA ALINDI? | TOSUNCUK LAKAPLI MEHMET AYDIN'IN AĞABEYİ FATİH AYNIN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

KOM Daire Başkanlığı tarafından Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 km mesafede bulunan Canelones Bölgesinde tespit edilen adrese Uruguay Federal Polislerince baskın yapıldı. Fatih Aydın, yapılan baskın sonucunda yakalandı.

Fatih Aydın'ın yakalanmasının ardından İnterpol Daire Başkanlığınca iade süreci başlatılmış olup, şahsı teslim almak üzere (1) ekip, kısa süre içinde Uruguay'a hareket edecek.

Fatih Aydın, "Bankacılık Kanununa Aykırılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı" gerekçesi ile aranıyordu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT