Fatih Cin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatih Cin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fatih Cin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fatih Cin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fatih Cin 3 Ağu 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fatih Cin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fatih Cin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Derince Spor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Derince Spor takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Fatih Cin'nin Belediye Derince Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fatih Cin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fatihciin/

Fatih Cin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fatih Cin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Fatih Cin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fatih Cin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2012 yılında Damlaspor Alt

10 Eylül 2014 yılında Kasımpaşa Alt

1 Temmuz 2015 yılında Kasımpaşa U19

1 Temmuz 2016 yılında Kasımpaşa U21

1 Temmuz 2018 yılında HEASK

17 Eylül 2020 yılında Diyarbekir Spor

15 Temmuz 2021 yılında Kızılcabölük

2 Eylül 2022 yılında Bld Derince

Fatih Cin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fatih Cin şuan Belediye Derince Spor takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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