Fatih Colak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatih Colak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fatih Colak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fatih Colak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fatih Colak 3 Mart 1994 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Fatih Çolak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fatih Colak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fatih Colak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Fatih Colak'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fatih Colak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fatihcolakk94/

Fatih Colak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fatih Colak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fatih Colak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fatih Colak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2011 yılında Boluspor U21

5 Eylül 2013 yılında A. Üsküdar 1908

11 Ağu 2017 yılında Utaş Uşakspor

29 Ağu 2018 yılında Fatsa Belediye

27 Ağu 2019 yılında Sivas Belediye

30 Temmuz 2021 yılında 68 Aksaray Bld

19 Ağu 2022 yılında Kahramanmaraş

Fatih Colak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fatih Colak şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

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