Fatih Dalgic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatih Dalgic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fatih Dalgic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fatih Dalgic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fatih Dalgic 1 Ağu 1993 tarihinde Adiyaman şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Fatih Dalgıç şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fatih Dalgic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fatih Dalgic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaköprü Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Karaköprü Belediye Spor takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fatih Dalgic'nin Karaköprü Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fatih Dalgic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fatih Dalgic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Fatih Dalgic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fatih Dalgic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2013 yılında Arnavutköy Bld

14 Ağu 2015 yılında Sultanbeyli Bld

7 Ağu 2019 yılında Payasspor

24 Ağu 2020 yılında Artvin Hopaspor

11 Temmuz 2022 yılında Karaköprü Bld

Fatih Dalgic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fatih Dalgic şuan Karaköprü Belediye Spor takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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