Fatih Degirmenci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatih Degirmenci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fatih Degirmenci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fatih Degirmenci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fatih Degirmenci 1 Ocak 2000 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Miraç Fatih Değirmenci şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fatih Degirmenci Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Fatih Degirmenci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çatalcaspor futbol takımında oynamaktadır. Çatalcaspor takımına 22 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Fatih Degirmenci'nin Çatalcaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fatih Degirmenci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fatihdegirmenci27/

Fatih Degirmenci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fatih Degirmenci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fatih Degirmenci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fatih Degirmenci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Beşiktaş U19

1 Ocak 2018 yılında Beşiktaş U21

1 Temmuz 2019 yılında Beşiktaş U19

30 Ocak 2020 yılında Bayrampaşa Alt

4 Ağu 2020 yılında Bayrampaşa

22 Ocak 2021 yılında Çatalcaspor

Fatih Degirmenci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fatih Degirmenci şuan Çatalcaspor takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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