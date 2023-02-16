Fatih Demirlek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatih Demirlek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fatih Demirlek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fatih Demirlek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fatih Demirlek 25 Şubat 1996 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fatih Demirlek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Fatih Demirlek, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fatih Demirlek'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fatih Demirlek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/1fatihdemirlek/

Fatih Demirlek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fatih Demirlek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fatih Demirlek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fatih Demirlek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Turgutluspor

1 Temmuz 2016 yılında Manisa BB

6 Eylül 2017 yılında Diyarbekir Spor

9 Mayıs 2018 yılında Manisa BB

15 Ağu 2018 yılında Kırşehir Bld

30 Haziran 2019 yılında Manisa BB

15 Temmuz 2019 yılında Turgutluspor

29 Ocak 2021 yılında Menemenspor

19 Temmuz 2021 yılında Adıyaman FK

12 Ocak 2022 yılında Turgutluspor

Fatih Demirlek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fatih Demirlek şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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