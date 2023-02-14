Fatih depreme dayanıklı mı? Fatih'te deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Fatih Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

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Fatih’te 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Fatih için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 73 ile 31 bin 899 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 18 ile 7 bin 887 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 9 ile 3 bin 774 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

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Fatih depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Fatih genelinde çok ağır hasarlı 2 bin 083, ağır hasarlı 3 bin 496, orta hasarlı 9 bin 949, Hafif hasarlı ise 15 bin 758 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADI ÇOK AĞIR

HASARLI AĞIR

HASARLI ORTA

HASARLI HAFİF

HASARLI AKSARAY 81 130 350 510 AKŞEMSETTİN 64 100 320 654 ALEMDAR 10 21 78 161 ALİ KUŞCU 49 77 222 389 ATİKALİ 45 73 218 375 AYVANSARAY 111 214 568 848 BALABANAĞA 7 12 37 68 BALAT 78 144 392 645 BEYAZIT 19 32 94 135 BİNBİRDİREK 12 22 69 100 CANKURTARAN 25 53 157 211 CERRAHPAŞA 50 76 209 293 CİBALİ 42 82 245 365 DEMİRTAŞ 18 30 79 105 DERVİŞ ALİ 60 114 333 560 EMİN SİNAN 13 25 77 115 HACI KADIN 9 19 57 74 HASEKİ SULTAN 47 72 208 350 HIRKA-İ ŞERİF 78 125 362 596 HOBYAR 11 20 67 137 HOCA GIYASETTİN 12 25 72 91 HOCAPAŞA 13 24 75 146 İSKENDERPAŞA 41 70 226 487 KALENDERHANE 4 9 28 43 KARAGÜMRÜK 42 70 204 310 KATİP KASIM 29 48 128 181 KEMALPAŞA 9 17 60 149 KOCA MUSTAFAPAŞA 128 185 456 621 KÜÇÜK AYASOFYA 27 53 164 232 MERCAN 12 26 85 144 MESİHPAŞA 7 13 43 103 MEVLANAKAPI 80 124 330 457 MİMAR HAYRETTİN 29 51 151 226 MİMAR KEMALLETTİN 21 35 108 181 MOLLA FENARİ 20 36 112 176 MOLLA GÜRANİ 52 82 251 472 MOLLA HÜSREV 6 13 43 63 MUHSİNE HATUN 19 33 99 153 NİŞANCA 29 51 155 250 RÜSTEMPAŞA 6 12 38 63 SARAÇ İSHAK 13 23 70 107 SARIDEMİR 15 21 44 49 SEYYİD ÖMER 77 119 341 572 SİLİVRİKAPI 53 83 237 371 SULTAN AHMET 17 34 98 124 SURURİ 10 19 61 101 SÜLEYMANİYE 9 20 68 112 SÜMBÜL EFENDİ 56 87 229 310 ŞEHREMİNİ 68 109 327 571 ŞEHSUVAR BEY 23 41 124 187 TAHTAKALE 10 20 65 111 TAYA HATUN 12 23 69 106 TOPKAPI 61 94 242 338 YAVUZ SİNAN 9 17 48 59 YAVUZ SULTAN SELİM 54 104 308 531 YEDİKULE 137 185 410 448 ZEYREK 44 79 238 422 TOPLAM 2.083 3.496 9.949 15.758

Fatih'te ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADI CAN KAYBI

SAYISI AĞIR YARALI

SAYISI HASTANEDE TEDAVİ

SAYISI HAFİF YARALI

SAYISI AKSARAY 40 27 103 178 AKŞEMSETTİN 67 41 174 303 ALEMDAR 0 0 2 3 ALİ KUŞCU 42 28 111 193 ATİKALİ 52 32 134 234 AYVANSARAY 56 47 154 275 BALABANAĞA 0 0 1 2 BALAT 51 41 137 246 BEYAZIT 0 0 1 2 BİNBİRDİREK 3 2 7 13 CANKURTARAN 4 4 11 20 CERRAHPAŞA 41 25 106 182 CİBALİ 23 18 63 112 DEMİRTAŞ 1 1 3 6 DERVİŞ ALİ 49 35 131 233 EMİN SİNAN 3 3 9 16 HACI KADIN 2 2 7 12 HASEKİ SULTAN 45 27 117 201 HIRKA-İ ŞERİF 83 52 217 376 HOBYAR 0 0 0 1 HOCA GIYASETTİN 3 2 8 14 HOCAPAŞA 0 0 0 1 İSKENDERPAŞA 33 21 88 154 KALENDERHANE 1 1 4 7 KARAGÜMRÜK 41 27 108 187 KATİP KASIM 7 5 18 31 KEMALPAŞA 1 1 4 7 KOCA MUSTAFAPAŞA 120 78 309 527 KÜÇÜK AYASOFYA 7 6 20 36 MERCAN 0 0 1 2 MESİHPAŞA 1 0 3 4 MEVLANAKAPI 84 54 218 375 MİMAR HAYRETTİN 5 4 14 24 MİMAR KEMALLETTİN 2 1 5 8 MOLLA FENARİ 0 0 2 3 MOLLA GÜRANİ 48 29 124 215 MOLLA HÜSREV 2 2 6 10 MUHSİNE HATUN 6 4 16 28 NİŞANCA 12 8 31 55 RÜSTEMPAŞA 0 0 0 0 SARAÇ İSHAK 3 2 9 15 SARIDEMİR 0 0 1 2 SEYYİD ÖMER 91 54 236 407 SİLİVRİKAPI 66 39 171 294 SULTAN AHMET 4 3 10 18 SURURİ 0 0 0 1 SÜLEYMANİYE 1 1 3 6 SÜMBÜL EFENDİ 63 40 164 281 ŞEHREMİNİ 76 44 195 338 ŞEHSUVAR BEY 6 5 16 28 TAHTAKALE 0 0 0 0 TAYA HATUN 0 0 1 1 TOPKAPI 46 31 120 206 YAVUZ SİNAN 2 1 5 8 YAVUZ SULTAN SELİM 39 30 107 191 YEDİKULE 118 83 301 514 ZEYREK 34 24 91 161 TOPLAM 1.484 985 3.897 6.767

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Fatih geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI AKSARAY 1.136 AKŞEMSETTİN 2.010 ALEMDAR 33 ALİ KUŞCU 1.255 ATİKALİ 1.747 AYVANSARAY 2.164 BALABANAĞA 10 BALAT 1.618 BEYAZIT 8 BİNBİRDİREK 110 CANKURTARAN 174 CERRAHPAŞA 1.086 CİBALİ 964 DEMİRTAŞ 35 DERVİŞ ALİ 1.856 EMİN SİNAN 142 HACI KADIN 58 HASEKİ SULTAN 1.150 HIRKA-İ ŞERİF 2.714 HOBYAR 9 HOCA GIYASETTİN 106 HOCAPAŞA 18 İSKENDERPAŞA 1.152 KALENDERHANE 50 KARAGÜMRÜK 1.194 KATİP KASIM 249 KEMALPAŞA 36 KOCA MUSTAFAPAŞA 2.981 KÜÇÜK AYASOFYA 335 MERCAN 5 MESİHPAŞA 12 MEVLANAKAPI 2.620 MİMAR HAYRETTİN 91 MİMAR KEMALLETTİN 29 MOLLA FENARİ 13 MOLLA GÜRANİ 1.405 MOLLA HÜSREV 95 MUHSİNE HATUN 276 NİŞANCA 539 RÜSTEMPAŞA 2 SARAÇ İSHAK 126 SARIDEMİR 3 SEYYİD ÖMER 2.979 SİLİVRİKAPI 2.012 SULTAN AHMET 128 SURURİ 4 SÜLEYMANİYE 76 SÜMBÜL EFENDİ 2.220 ŞEHREMİNİ 2.320 ŞEHSUVAR BEY 234 TAHTAKALE 4 TAYA HATUN 13 TOPKAPI 1.193 YAVUZ SİNAN 46 YAVUZ SULTAN SELİM 1.849 YEDİKULE 2.588 ZEYREK 1.502 TOPLAM 46.784

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Fatih ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Fatih Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Fatih’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Fatih Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.