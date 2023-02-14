Fatih depreme dayanıklı mı? Fatih'te deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ardından yeniden konuşulmaya başlanan büyük İstanbul depremi için İBB tarafından İstanbul'da yer alan 39 ilçe için olası kayıp tahminleri yayınlandı. Yayınlanan kitapçıkta Fatih depreme dayanıklı mı? Fatih deprem bölgesi mi, Deprem riski nedir? Fatih’te 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var? tüm bu sorular yanıtlanmış oldu.

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Fatih depreme dayanıklı mı? Fatih'te deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Fatih Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Fatih’te 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

fatih-deprem-risk-haritasi-1.jpg

Fatih için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 73 ile 31 bin 899 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 18 ile 7 bin 887 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 9 ile 3 bin 774 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

fatih-deprem-risk-haritasi-2.jpg

Fatih depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Fatih genelinde çok ağır hasarlı 2 bin 083, ağır hasarlı 3 bin 496, orta hasarlı 9 bin 949, Hafif hasarlı ise 15 bin 758 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADIÇOK AĞIR
HASARLI		AĞIR
HASARLI		ORTA
HASARLI		HAFİF
HASARLI
AKSARAY81130350510
AKŞEMSETTİN64100320654
ALEMDAR102178161
ALİ KUŞCU4977222389
ATİKALİ4573218375
AYVANSARAY111214568848
BALABANAĞA7123768
BALAT78144392645
BEYAZIT193294135
BİNBİRDİREK122269100
CANKURTARAN2553157211
CERRAHPAŞA5076209293
CİBALİ4282245365
DEMİRTAŞ183079105
DERVİŞ ALİ60114333560
EMİN SİNAN132577115
HACI KADIN9195774
HASEKİ SULTAN4772208350
HIRKA-İ ŞERİF78125362596
HOBYAR112067137
HOCA GIYASETTİN12257291
HOCAPAŞA132475146
İSKENDERPAŞA4170226487
KALENDERHANE492843
KARAGÜMRÜK4270204310
KATİP KASIM2948128181
KEMALPAŞA91760149
KOCA MUSTAFAPAŞA128185456621
KÜÇÜK AYASOFYA2753164232
MERCAN122685144
MESİHPAŞA71343103
MEVLANAKAPI80124330457
MİMAR HAYRETTİN2951151226
MİMAR KEMALLETTİN2135108181
MOLLA FENARİ2036112176
MOLLA GÜRANİ5282251472
MOLLA HÜSREV6134363
MUHSİNE HATUN193399153
NİŞANCA2951155250
RÜSTEMPAŞA6123863
SARAÇ İSHAK132370107
SARIDEMİR15214449
SEYYİD ÖMER77119341572
SİLİVRİKAPI5383237371
SULTAN AHMET173498124
SURURİ101961101
SÜLEYMANİYE92068112
SÜMBÜL EFENDİ5687229310
ŞEHREMİNİ68109327571
ŞEHSUVAR BEY2341124187
TAHTAKALE102065111
TAYA HATUN122369106
TOPKAPI6194242338
YAVUZ SİNAN9174859
YAVUZ SULTAN SELİM54104308531
YEDİKULE137185410448
ZEYREK4479238422
TOPLAM2.0833.4969.94915.758

Fatih'te ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADICAN KAYBI
SAYISI		AĞIR YARALI
SAYISI		HASTANEDE TEDAVİ
SAYISI		HAFİF YARALI
SAYISI
AKSARAY4027103178
AKŞEMSETTİN6741174303
ALEMDAR0023
ALİ KUŞCU4228111193
ATİKALİ5232134234
AYVANSARAY5647154275
BALABANAĞA0012
BALAT5141137246
BEYAZIT0012
BİNBİRDİREK32713
CANKURTARAN441120
CERRAHPAŞA4125106182
CİBALİ231863112
DEMİRTAŞ1136
DERVİŞ ALİ4935131233
EMİN SİNAN33916
HACI KADIN22712
HASEKİ SULTAN4527117201
HIRKA-İ ŞERİF8352217376
HOBYAR0001
HOCA GIYASETTİN32814
HOCAPAŞA0001
İSKENDERPAŞA332188154
KALENDERHANE1147
KARAGÜMRÜK4127108187
KATİP KASIM751831
KEMALPAŞA1147
KOCA MUSTAFAPAŞA12078309527
KÜÇÜK AYASOFYA762036
MERCAN0012
MESİHPAŞA1034
MEVLANAKAPI8454218375
MİMAR HAYRETTİN541424
MİMAR KEMALLETTİN2158
MOLLA FENARİ0023
MOLLA GÜRANİ4829124215
MOLLA HÜSREV22610
MUHSİNE HATUN641628
NİŞANCA1283155
RÜSTEMPAŞA0000
SARAÇ İSHAK32915
SARIDEMİR0012
SEYYİD ÖMER9154236407
SİLİVRİKAPI6639171294
SULTAN AHMET431018
SURURİ0001
SÜLEYMANİYE1136
SÜMBÜL EFENDİ6340164281
ŞEHREMİNİ7644195338
ŞEHSUVAR BEY651628
TAHTAKALE0000
TAYA HATUN0011
TOPKAPI4631120206
YAVUZ SİNAN2158
YAVUZ SULTAN SELİM3930107191
YEDİKULE11883301514
ZEYREK342491161
TOPLAM1.4849853.8976.767

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Fatih geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADIGEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI
AKSARAY1.136
AKŞEMSETTİN2.010
ALEMDAR33
ALİ KUŞCU1.255
ATİKALİ1.747
AYVANSARAY2.164
BALABANAĞA10
BALAT1.618
BEYAZIT8
BİNBİRDİREK110
CANKURTARAN174
CERRAHPAŞA1.086
CİBALİ964
DEMİRTAŞ35
DERVİŞ ALİ1.856
EMİN SİNAN142
HACI KADIN58
HASEKİ SULTAN1.150
HIRKA-İ ŞERİF2.714
HOBYAR9
HOCA GIYASETTİN106
HOCAPAŞA18
İSKENDERPAŞA1.152
KALENDERHANE50
KARAGÜMRÜK1.194
KATİP KASIM249
KEMALPAŞA36
KOCA MUSTAFAPAŞA2.981
KÜÇÜK AYASOFYA335
MERCAN5
MESİHPAŞA12
MEVLANAKAPI2.620
MİMAR HAYRETTİN91
MİMAR KEMALLETTİN29
MOLLA FENARİ13
MOLLA GÜRANİ1.405
MOLLA HÜSREV95
MUHSİNE HATUN276
NİŞANCA539
RÜSTEMPAŞA2
SARAÇ İSHAK126
SARIDEMİR3
SEYYİD ÖMER2.979
SİLİVRİKAPI2.012
SULTAN AHMET128
SURURİ4
SÜLEYMANİYE76
SÜMBÜL EFENDİ2.220
ŞEHREMİNİ2.320
ŞEHSUVAR BEY234
TAHTAKALE4
TAYA HATUN13
TOPKAPI1.193
YAVUZ SİNAN46
YAVUZ SULTAN SELİM1.849
YEDİKULE2.588
ZEYREK1.502
TOPLAM46.784

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Fatih ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Fatih Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Fatih’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

fatih-deprem-risk-haritasi-3.jpg

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Fatih Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

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