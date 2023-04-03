Fatih Djekic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatih Djekic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fatih Djekic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Fatih Djekic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Fatih Djekic 23 Eylül 2004 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Fatih Djekic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Novi Pazar U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fatih Djekic'nin FK Novi Pazar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Fatih Djekic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Fatih Djekic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Novi Pazar U19
Fatih Djekic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Fatih Djekic şuan FK Novi Pazar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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