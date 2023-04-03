Fatih Djekic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatih Djekic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Fatih Djekic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fatih Djekic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.