Fatih Dönmez Seyitgazi-Kırka yolu müjdesini verdi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, sözü verilen Seyitgazi-Kırka yolu yapımının başladığı müjdesini verdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Fatih Dönmez Seyitgazi-Kırka yolu müjdesini verdi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, sözü verilen Seyitgazi-Kırka yolu yapımının başladığı müjdesini verdi.

"Söz verdiğimiz şekilde Seyitgazi-Kırka yolu yapımı başlıyor"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir ile Afyonkarahisar arasındaki kritik ulaşım güzergâhı olan Seyitgazi- Kırka yolunda 7 Eylül tarihinde resmi olarak işe başlama aşamasına gelindiğini açıkladı. Bu çerçevede bilgiler veren Dönmez, "Eskişehir-Seyitgazi-Kırka-3.Bl.Hd. Yolu (Kırka Geçidi Dahil) arasındaki yapım ihalesi 3 Mayıs tarihinde yapılmış, 24 Ağustos tarihinde ise sözleşme imzalanmıştı. Son gelişmelere göre 7 Eylül tarihinde resmi olarak işe başlama aşamasına gelindi. Söz verdiğimiz şekilde Seyitgazi-Kırka yolu yapımı başlıyor. Önümüzdeki hafta başlanacak olan şantiye kurulum çalışmaları ve arazi ölçümleriyle birlikte, yolun yapımına hızla başlanacak olup, bu projenin hem bölgeye hem de ülkemize büyük katkılar sağlamasını temenni ediyoruz" dedi.

Bu çalışmanın çok önemli olduğuna değinen Fatih Dönmez, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze, Bölge Müdürlüğümüze ve projenin tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Eskişehir'e hayırlı olsun" dedi.

Fatih Dönmez Seyitgazi-Kırka yolu müjdesini verdi

Fatih Dönmez Seyitgazi-Kırka yolu müjdesini verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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