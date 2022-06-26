Fatih Erbakan 6'lı masayı hedef aldı! "Çatırtıları tüm Türkiye'den duyuluyor"

Şanlıurfa'da katıldığı olağan kongrede gündeme dair açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında da konuşmayı unutmadı. 6'lı masanın millet için bir ümit olmaktan çıktığını belirten Erbakan, bu ittifakın çatırtılarının artık tüm Türkiye'den duyulduğunu söyledi.

"MİLLET İÇİN ÜMİT OLMAKATAN ÇIKIYORLAR"

Erbakan 6'lı masa için "İyi Parti ile CHP birbiriyle çekişiyor. Genel başkan yardımcıları, milletvekilleri birbirlerine laf yetiştiriyorlar, birbirleriyle çekişmeye devam ediyorlar. CHP lideri kendisi Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor, İyi Parti Genel Başkanı başka birinin cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. En son İyi Partili bir milletvekili çıkıyor diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için Cumhurbaşkanı adayı olamaz. CHP kanadı buna büyük bir tepki gösteriyor ve aralarında gerginlik oluşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile CHP Genel Başkanı arasındaki cumhurbaşkanlığı adaylığı rekabeti her geçen gün artıyor. Bütün bunların üstüne CHP’nin Bolu Belediye Başkanı kendi genel başkanını cesaretsizlikle suçluyor. Adaylığını açıklayamıyorsun, sen aday olmayacaksan ben olayım, cesur ol diyor. Böyle bir çorbanın içerisinde her partinin kendi tarafına çekmeye çalıştığı masadan gelen çatırtılar, Türkiye’nin her bir tarafından duyuluyor ve milletimiz zaten az olan ümidini bu 6’lı masadan her geçen gün biraz daha kaybediyor. şeklinde konuştu.

"BİR KAYNAK PAKETLERİ YOK"

Masada bulunanların ülkedeki meseleleri çözecek bir projeleri olmadığını belirten Erbakan, "Bu içerisinde bulunduğumuz ekonomik buhrandan, krizden nasıl kurtulacağımıza dair bir kaynak paketleri ortada yok. Kaynağı nereden bulacaksın da millete vereceksin. Bakın bir Yeniden Refah Partisi olarak ilk işimiz milli kaynak kitabımızı yazmak oldu." dedi.

"Güçlendirilmiş parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter, sabah akşam bunu tekrar ediyorlar ancak sokakta ekmek derdine düşmüş vatandaşı bu güçlendirilmiş parlamenter sistemi de hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Böyle bir noktada diyoruz ki bir tarafta iktidar, bir tarafta 6’lı masa, bir tarafta HDP, 85 milyon aziz milletimiz, vatandaşlarımız önüne konulan bu tabloyu ve bu tablonun aktörlerini kabul etmiyor, reddediyor." ifadelerine yer verdi.