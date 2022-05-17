Fatih Erbakan açtı ağzını yumdu gözünü! CHP'yi yerden yere vurdu! "HDP olmadan İstanbul'u ve Ankara'yı alamazlardı"

Merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli'de bir televizyon programına konuk oldu. Yayında birbirinden önemli açıklamalara yer veren Refah Partisi Genel Başkanı, Millet İttifakı'nı hedef aldı. HDP ile gizli ortaklıkları olduğunu iddia eden Erbakan, "HDP olmadan İstanbul'u ve Ankara'yı alamazlardı" ifadelerini kullandı.

HDP BU GİZLİLİKTEN ŞİKAYETÇİ

Millet ittifakı içerisinde gizli tutulan HDP'nin bu durumdan şikayetçi olduğunu söyleyen Erbakan, "HDP olmadan İstanbul'u da alamazlardı, Ankara’yı da alamazlardı. Hatta HDP de haklı olarak bu gizlilikten şikayetçi. Diyor ki, ‘Hem arka planda benim oyumu alıyorsunuz. Sayemde İstanbul, Ankara, Adana, Edirne'yi alıyorsunuz ama masaya oturtmuyorsunuz’. Apaçık ortada, HDP’nin yüzde 11-12’lik oyu olmasa 50+1’de de çok zorlanırlar” şeklinde konuştu.

"HDP'NİN SİYASİ YOLLARDA MAĞLUP EDİLMESİ LAZIM"

Erbakan, HDP'nin siyasi yollarla mağlup edilmesi gerektiğini vurgulayarak önerilerde de bulundu. Konuya ilişkini, "HDP kapatılmalı mı?" sorusuna ise "Kapatılması en çok PKK’nin işine yarar. Bizim bu konuda söylediğimiz hep o. HDP’nin siyasi yollarla mağlup edilmesi lazım. Yani ideolojik olarak, çizgi olarak, maalesef yapı olarak o çekirdek kadro özellikle bizim tarihimizle, kültürümüzle, o bölge insanının inancıyla, temel değerleriyle bağdaşmayacak söylemleri, ideolojileri var. Komünizm var, sosyalizm var, ateizm var. Maalesef onlar da toplumsal cinsiyet eşitlikçi, onlar da 'İstanbul Sözleşmesi' diyor, onlar da 'LGBT' diyor. Şimdi bunların Doğu'daki, Güney Doğu'daki insanımızla doku uyuşmazlığı var" açıklamasında bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı, vatandaşa HDP'ye gitmemeleri gerektiğinin anlatılması taraftarında olduğunu söyledi.

"HER SEFERİNDE DAHA ÇOK MAĞDUR EDEBİYATI YAPTILAR"

Erbakan, "Bunun yanlışlığını, HDP’ye gitmemeleri gerektiğini bizim siyasi yolla anlatmamız lazım. Kapattığınız zaman her seferinde daha da güçleniyor. Bugüne kadar 5-6 kere kapatıldı. Her seferinde daha çok örgütlendiler, daha çok mağdur edebiyatı yaptılar. Bir diğeri de dediğim gibi PKK’nın ekmeğine yağ sürmek. Çünkü PKK diyecek ki; 'Bak biz size yıllardır dedik ki kardeşim bu iş siyasetle olmaz. Dağa çıkalım, silahlı mücadele yapalım. Siz dediniz ki 'Yok biz siyaset yapacağız' al bak gördün mü, belediyeyi kazanıyorsun kayyum atıyorlar. Meclise giriyorsun partini kapatıyorlar. Gelin öyleyse dağa çıkalım'. PKK’ye bu kozu vermemek lazım. Kapatılmasının uygun olmayacağını düşünüyoruz" dedi.

