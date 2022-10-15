Fatih Erbakan altılı masayı yerden yere vurdu: "7 ortak ortaya hiçbir şey koyamıyorlar altı aydan beri"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin kongresinde altılı masanın hala daha bir aday çıkaramamasına değinerek "Altısı masa başında, HDP masanın altında 7 ortak 6 aydan beri ortaya hiçbir şey koyamıyorlar" dedi.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
Fatih Erbakan altılı masayı yerden yere vurdu: "7 ortak ortaya hiçbir şey koyamıyorlar altı aydan beri"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Malatya'da partisinin 2'nci Olağan Kongresinde konutu. Aylardır bir cumhurbaşkanı adayı belirleyemeyen altılı masa hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu.

"NEYİ SAKLIYORSUNUZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin de 8 saat ortadan kaybolmasını eleştiren Erbakan, "Kılıçdaroğlu, kaçar gibi Amerika'ya gitti. Amerika'da 8 saat ortadan kayboldu. Basın mensuplarını, koruma ordusunu atlatıp 8 saat ortadan kayboldu. Haklı olarak milletimiz soruyor. Bu 8 saat neden ortadan kayboldunuz, kimlerle ve ne maksatla görüşme yaptınız. Bu görüşmeleri neden gizli yaptınız? Neyi saklıyorsunuz? Milletimiz de bu soruların cevabını merak ediyor" dedi.

Fatih Erbakan altılı masayı yerden yere vurdu: 7 ortak ortaya hiçbir şey koyamıyorlar altı aydan beri

"ORTAYA HİÇBİR ŞEY KOYAMIYORLAR"

Altılı masanın 6 ayda 37 kez toplantı yaptığını anımsatan Erbakan, "Birbirine benzemez bir araya gelmişler. 37 kez toplantı yapmışlar. Altı aydan beri konuşuyorlar. Sonunda ortada bir tane somut proje var mı, ekonomik krizden çıkış yolu var mı, ekonomik krizden kurtulmak için ortaya koydukları kaynak paketi var mı, Yeniden Refah Partimizin AR-GE başkanlığımızın hazırladığı milli kaynak paketleri kitabı yok. Cumhurbaşkanı adayı dahi ortaya koyamamışlar. Altı tane masa başında bir tane de masanın altında HDP, 7 ortak ortaya hiçbir şey koyamıyorlar altı aydan beri" ifadelerine yer verdi.

Fatih Erbakan altılı masayı yerden yere vurdu: 7 ortak ortaya hiçbir şey koyamıyorlar altı aydan beri

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çam ve Sakura Hastanesi'ne ziyarette bulundu! Yaralı işçilerin son durumunu paylaştı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çam ve Sakura Hastanesi'ne ziyarette bulundu! Yaralı işçilerin son durumunu paylaştı!
Bartın'da hayatını kaybeden işçisinin babası yürekleri dağladı! "Askerdeki oğlumu düşünürken böyle oldu"
Bartın'da hayatını kaybeden işçisinin babası yürekleri dağladı! "Askerdeki oğlumu düşünürken böyle oldu"
Gaziantep'te başarılı operasyon: Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı, mahkemede tutuklandı
Gaziantep'te başarılı operasyon: Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı, mahkemede tutuklandı
Türkiye'den kalkan uçak İngiltere'de başka bir havalimanına indirildi! Savaş uçakları eşlik etti
Türkiye'den kalkan uçak İngiltere'de başka bir havalimanına indirildi! Savaş uçakları eşlik etti
Son Haberler
15 Ekim 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 15 Ekim 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
15 Ekim 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 15 Ekim 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
Fatih Erbakan altılı masayı yerden yere vurdu: "7 ortak ortaya hiçbir şey koyamıyorlar altı aydan beri"
Fatih Erbakan altılı masayı yerden yere vurdu: "7 ortak ortaya hiçbir şey koyamıyorlar altı aydan beri"
Sosyal medya Erzincan'daki düğünü konuşuyor! Milyonlarca liralık altınları cam kutularla salona getirdiler!
Sosyal medya Erzincan'daki düğünü konuşuyor! Milyonlarca liralık altınları cam kutularla salona getirdiler!
Bakan Derya Yanık duyurdu! Evde bakım ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı!
Bakan Derya Yanık duyurdu! Evde bakım ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı!
41 canın kaybedildiği maden ocağının sahibi ortaya çıktı! Pandora Belgeleri'nde adı geçiyormuş!
41 canın kaybedildiği maden ocağının sahibi ortaya çıktı! Pandora Belgeleri'nde adı geçiyormuş!
AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB yönetimine sordu: 3 yılda açılan fabrika neden ekmek üretmiyor?
AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB yönetimine sordu: 3 yılda açılan fabrika neden ekmek üretmiyor?
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 15 Ekim 2022 Cumartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 15 Ekim 2022 Cumartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bartın Amasra'daki maden ocağında grizu patlaması! Bakan Soylu hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı! İşte o isimler...
Bartın Amasra'daki maden ocağında grizu patlaması! Bakan Soylu hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı! İşte o isimler...
Son dakika | Hamdi Alkan duyurdu! Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Son dakika | Hamdi Alkan duyurdu! Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Elazığ'da kadın cinayeti! Öldürüp çöp toplama merkezine attılar
Elazığ'da kadın cinayeti! Öldürüp çöp toplama merkezine attılar
Yakınları haber alamamıştı! Kaybolan iki arkadaştan acı haber!
Yakınları haber alamamıştı! Kaybolan iki arkadaştan acı haber!
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da acı haberi verdi: Can kaybı 41'e yükseldi
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da acı haberi verdi: Can kaybı 41'e yükseldi
Yorumlananlar
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...
Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"