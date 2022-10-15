Fatih Erbakan altılı masayı yerden yere vurdu: "7 ortak ortaya hiçbir şey koyamıyorlar altı aydan beri"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Malatya'da partisinin 2'nci Olağan Kongresinde konutu. Aylardır bir cumhurbaşkanı adayı belirleyemeyen altılı masa hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu.

"NEYİ SAKLIYORSUNUZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin de 8 saat ortadan kaybolmasını eleştiren Erbakan, "Kılıçdaroğlu, kaçar gibi Amerika'ya gitti. Amerika'da 8 saat ortadan kayboldu. Basın mensuplarını, koruma ordusunu atlatıp 8 saat ortadan kayboldu. Haklı olarak milletimiz soruyor. Bu 8 saat neden ortadan kayboldunuz, kimlerle ve ne maksatla görüşme yaptınız. Bu görüşmeleri neden gizli yaptınız? Neyi saklıyorsunuz? Milletimiz de bu soruların cevabını merak ediyor" dedi.

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"ORTAYA HİÇBİR ŞEY KOYAMIYORLAR"

Altılı masanın 6 ayda 37 kez toplantı yaptığını anımsatan Erbakan, "Birbirine benzemez bir araya gelmişler. 37 kez toplantı yapmışlar. Altı aydan beri konuşuyorlar. Sonunda ortada bir tane somut proje var mı, ekonomik krizden çıkış yolu var mı, ekonomik krizden kurtulmak için ortaya koydukları kaynak paketi var mı, Yeniden Refah Partimizin AR-GE başkanlığımızın hazırladığı milli kaynak paketleri kitabı yok. Cumhurbaşkanı adayı dahi ortaya koyamamışlar. Altı tane masa başında bir tane de masanın altında HDP, 7 ortak ortaya hiçbir şey koyamıyorlar altı aydan beri" ifadelerine yer verdi.