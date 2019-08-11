Fatih Erbakan, bayram namazını Balıkesir'de kıldı

BALIKESİR (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Cenab-ı Allah bu bayramı İslam alemindeki, komşu Müslüman ülkelerdeki, Ortadoğu'daki yanan yangının sönmesine vesile eylesin." dedi.

Altınoluk Mahallesi'ndeki evinde Kurban Bayramı'nın ilk günü geçirecek olan Erbakan, bayram namazını yaz aylarında eski başbakanlardan babası merhum Necmettin Erbakan'ın cuma namazlarını kıldığı Ayvalıburun Camisi'nde kıldı.

Erbakan, bayram namazı çıkışında yaptığı açıklamada, Türk milletinin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kurban Bayramı'nın kardeşliğin, birlik ve beraberliğin artmasına vesile olmasını temenni eden Erbakan, şunları söyledi:

"Cenab-ı Allah bu bayramı milletimizin kardeşliğinin, birlik ve beraberliğinin artmasına vesile eylesin. Elbette ki Cenab-ı Allah bu bayramı İslam alemindeki, komşu Müslüman ülkelerdeki, Ortadoğu'daki yanan yangının sönmesine vesile eylesin. Cenab-ı Allah inşallah hem milletimize hem İslam alemine huzur, barış, kardeşlik refah içinde nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin. Yaşanabilir bir Türkiye'nin inşa edildiği, yeniden büyük Türkiye'nin inşa edildiği bayramlarda buluşmayı Cenab-ı Allah nasip etsin. Bütün aziz milletimizin kıymetli evlatlarına bu bayram vesilesiyle selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum ve mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum."

Kaynak: AA