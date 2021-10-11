Neslihan Atagül derin yırtmaçlı beyaz elbisesiyle hayranlarını büyüledi! Pozlarıyla adeta nefes kesti!Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe maçı için planı belli oldu!Son dakika! Alaska'da 6.5 büyüklüğünde depremDüğünün sağdıcıyla ilişkiye girdi! Az kalsın kalp krizinden ölüyorduÜnlü organizatör Erkan Özerman'ın öldükten sonra yakılma isteği duyanları hayrete düşürdü! "Bu kadar maskaralığı ben istemem"İŞKUR KPSS şartsız personeli alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR kamu personeli alımı başvuru nasıl yapılır 2021?Laminasyon Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıGöztepe'nin eski futbolcusu Doğan Küçükduru hayatını kaybetti!Daren Gerede Erkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Bilge Öztürk ile sevgili mi?Felçli vatandaşı saçlarından sürüklediler! ABD polisleri yine halka zulüm görüntüleriyle kan dondurdu!
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Fatih Erbakan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesini eleştirileriyle yerden yere vurdu: İlk işleri borçlanmak oldu, arkasından ekmeğe, ulaşıma, suya zam

Fatih Erbakan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesini eleştirileriyle yerden yere vurdu: İlk işleri borçlanmak oldu, arkasından ekmeğe, ulaşıma, suya zam

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesini eleştirerek ,"Ve daha koltuğa oturur oturmaz ilk işleri borçlanmak oldu. Arkasından ekmeğe zam, ulaşıma zam, suya zam." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Samsun'da Sandık Başkanı Müşahitleri Toplantısında açıklamalarda bulundu. Erbakan, CHP yönetimine geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini ekmeğe, ulaşıma ve suya yapılan zamların yanı sıra borçlanma talepleri üzerinden sert sözlerle yüklendi. 

Fatih Erbakan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesini eleştirileriyle yerden yere vurdu: İlk işleri borçlanmak oldu, arkasından ekmeğe, ulaşıma, suya zam

Erbakan şunları söyledi:

"Başını CHP'nin çektiği muhalefet nasıl olursa, muhalefetin durumu da öyle maalesef. Neyi kast ediyorum, bakınız İstanbul Büyükşehir Belediyesine geldiler. İlk işleri daha mazbatayı alır almaz, Avrupa'daki kredi kuruluşlarına koşup oradan borç bulmak oldu, ilk işleri. Gittiler oradan kredi imkanı buldular. Geldiler İstanbul belediye meclisinde milyarlarca liralık borç almak istediler. Muhalif belediye meclis üyeleri müsaade etmedi. 600 trilyonluk bir kısmına müsaade edildi, mecliste. Ve daha koltuğa oturur oturmaz ilk işleri borçlanmak oldu. Arkasından ekmeğe zam, ulaşıma zam, suya zam." 

 

SU ZAMMINI ELEŞTİRDİ

İBB'nin su fiyatlarına yüzde 39 zam istediğini, ancak belediye meclisinde yüzde 15 zam talebinin kabul edildiğini anımsatan Erbakan şunları kaydetti:

"İşte daha geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinde suya CHP'li belediye yüzde 39 oranında zam yapmak istedi. Belediye meclisindeki AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri karşı çıkınca su zammı yüzde 15,6 olarak kabul edildi. Hani bu iktidarı eleştiriyordunuz. Borç, faiz, zam, vergi, millete yük yüklemek diye eleştiriyordunuz. Alın size fırsat İstanbul Büyükşehir Belediyesini aldınız. Sizin uygulamanız da geçmiş 70 seneden yaptığınız uygulamanın devamı." 

Fatih Erbakan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesini eleştirileriyle yerden yere vurdu: İlk işleri borçlanmak oldu, arkasından ekmeğe, ulaşıma, suya zam

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT