Fatih Erbakan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesini eleştirileriyle yerden yere vurdu: İlk işleri borçlanmak oldu, arkasından ekmeğe, ulaşıma, suya zam

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Samsun'da Sandık Başkanı Müşahitleri Toplantısında açıklamalarda bulundu. Erbakan, CHP yönetimine geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini ekmeğe, ulaşıma ve suya yapılan zamların yanı sıra borçlanma talepleri üzerinden sert sözlerle yüklendi.

Erbakan şunları söyledi:

"Başını CHP'nin çektiği muhalefet nasıl olursa, muhalefetin durumu da öyle maalesef. Neyi kast ediyorum, bakınız İstanbul Büyükşehir Belediyesine geldiler. İlk işleri daha mazbatayı alır almaz, Avrupa'daki kredi kuruluşlarına koşup oradan borç bulmak oldu, ilk işleri. Gittiler oradan kredi imkanı buldular. Geldiler İstanbul belediye meclisinde milyarlarca liralık borç almak istediler. Muhalif belediye meclis üyeleri müsaade etmedi. 600 trilyonluk bir kısmına müsaade edildi, mecliste. Ve daha koltuğa oturur oturmaz ilk işleri borçlanmak oldu. Arkasından ekmeğe zam, ulaşıma zam, suya zam."

SU ZAMMINI ELEŞTİRDİ

İBB'nin su fiyatlarına yüzde 39 zam istediğini, ancak belediye meclisinde yüzde 15 zam talebinin kabul edildiğini anımsatan Erbakan şunları kaydetti:

"İşte daha geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinde suya CHP'li belediye yüzde 39 oranında zam yapmak istedi. Belediye meclisindeki AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri karşı çıkınca su zammı yüzde 15,6 olarak kabul edildi. Hani bu iktidarı eleştiriyordunuz. Borç, faiz, zam, vergi, millete yük yüklemek diye eleştiriyordunuz. Alın size fırsat İstanbul Büyükşehir Belediyesini aldınız. Sizin uygulamanız da geçmiş 70 seneden yaptığınız uygulamanın devamı."