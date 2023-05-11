Fatih Erbakan : "İnşallah bu aziz millet 14 Mayıs'ta yedili masaya geçit vermeyecek

Esenler'de Pütürge Dernekler Federasyonunda düzenlenen toplantıda vatandaşlara konuşan Fatih Erbakan, "İnşallah bu aziz millet 14 Mayıs'ta yedili masaya geçit vermeyecek. Cumhur İttifakı'ndan yana karar verecek. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı bir daha seçmenin yanında partimizi de TBMM'ye taşıyacaktır." dedi.

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Fatih Erbakan : "İnşallah bu aziz millet 14 Mayıs'ta yedili masaya geçit vermeyecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İnşallah bu aziz millet 14 Mayıs'ta yedili masaya geçit vermeyecek. Cumhur İttifakı'ndan yana karar verecek. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı bir daha seçmenin yanında partimizi de TBMM'ye taşıyacaktır." dedi.

Esenler'de Pütürge Dernekler Federasyonunda düzenlenen toplantıda vatandaşlara konuşan Erbakan, mevcut muhalefetin yıkıcı bir yapısı olduğunu ve partisinin ise bu yolu izlemeyeceğini söyledi.

Erbakan, "Yeniden Refah Partisinin siyaseti milletin faydasına hizmet etmektir. Milletin derdine derman olalım. Bizim muhalefet anlayışımız yıkmak üzere değildir." diye konuştu.

Ailenin korunması için yürütecekleri çalışmalara değinen Erbakan, TBMM'de mutlaka ailenin korunması için mücadele edeceklerini kaydetti.

Manevi kalkınmanın yanında maddi kalkınma hamleleri olduğunu dile getiren Erbakan, bir senede 150 milyar dolar borçlanmadan ve faize bulaşmadan kaynak oluşturacak projelerinin hazır olduğunu anlattı.

Fatih Erbakan : "İnşallah bu aziz millet 14 Mayıs'ta yedili masaya geçit vermeyecek

"YENİDEN REFAH PARTİSİNİN TBMM'DE OLMASI GEREKİYOR"

Önce ahlak ve maneviyat anlayışının gerçekleşmesi için Yeniden Refah Partisinin TBMM'de olması gerektiğini dile getiren Erbakan, "İnşallah bu aziz millet 14 Mayıs'ta yedili masaya geçit vermeyecek. Cumhur İttifakı'ndan yana karar verecek. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı bir daha seçmenin yanında partimizi de TBMM'ye taşıyacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Arnavutköy'de bulunan Erzurum Horasan Hacı Halil Köyü Derneğinde vatandaşlarla da buluştu.

Seçimlere az bir zaman kaldığını anımsatan Erbakan, "Erzurumlular her zaman hakkın yanında, batılın karşısında, Erbakan Hocamızın yanında yıllar boyunca bu duruşu sergilemiş insanlardır. Vatanına, dinine bağlı insanlardır. Erzurumlular hiçbir zaman gayrımilli oluşumlara geçit vermemiştir." diye konuştu.

"BU FELAKETE YOL VERMEMEK İÇİN CUMHUR İTTİFAKI'NA DESTEK VERMEMİZ GEREKİYOR"

Cumhur İttifakı'na katılma gerekçelerini de dile getiren Erbakan, şunları belirtti:

"Parti olarak bizler yedili masa olarak adlandırdığımız bu yapının Türkiye'de iktidar olmaması, buna vesile olmamak için Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldık. Türkiye'nin yeniden 28 Şubat sürecine dönmemesi için inanç özgürlüğü alanındaki kazanımların kaybedilmemesi için, Türkiye'nin sekiz başlı bir yönetimin kaosuna, karmaşasına sürüklenmemesi için, Ayasofya'nın yeniden müze haline getirilmemesi için LGBT'nin önünün açılmaması için... Destekçisi FETÖ olan, LGBT örgütleri olan bu yapıdan ülkeye hayır gelmesi mümkün değil. Bu felakete yol vermemek için Cumhur İttifakı'na destek vermemiz gerekiyor."

"CENABIALLAH BUNLARA FIRSAT VERMESİN"

Fatih Erbakan, Yeşil Sol Partinin seçim bildirgesinde okullardan din dersinin kaldırılmasının yer aldığına dikkati çekerek, "CHP'nin sözcüsü basın toplantısı yapıyor. 'Okul öncesi çocuklara Kur'an öğretmek Taliban zihniyetidir' diyor. Bunlara fırsat vermek bize yakışır mı? Cenabıallah bunlara fırsat vermesin. Milli ve manevi değerlerin kalesi olan, inançlı Anadolu insanı yedili masaya asla geçit vermeyecektir." şeklinde konuştu.

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KAYNAK: AA

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