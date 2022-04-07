Fatih Erbakan Mansur Yavaş aday olamaz diyerek Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı!​​​​​​​

Ümit Özdağ'ın, "Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş" çıkışına bir yanıt da Fatih Erbakan'dan geldi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, gazeteci Alper Altun’un YouTube kanalındaki canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

"MANSUR YAVAŞ ADAY OLAMAZ, KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK"

Erbakan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday olma ihtimalinin bulunmadığını ve eğer Kılıçdaroğlu aday gösterilmezse partide kriz yaşanacağını belirtti.

Erbakan, “Sayın Kılıçdaroğlu adaylığa son derece ısındı. Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu İstanbul ve Ankara’ya hizmet etmeye devam etsinler gibi bir yaklaşımı var. Son noktada kendisi aday olmak isteyecek gibi. Bizim de zaten söylediğimiz 6’lı masadan Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı yapılması meydana çıkabilir. Bu nedenle de masadaki seçmenin sağ parti olarak nitelendirdiği 5 partiye daha önce çağrıda bulunduk. O masada yer almayın gelin biz bir ittifak yapalım Milli Selamet İttifakı Milli Kurtuluş İttifakı olsun. 'CHP’li bir ismi yeniden Türkiye’nin başına cumhurbaşkanı olarak getirmenin bir parçası olmayın' diye çağrıda bulunduk. Bizim çağrımızın yanında kendi içlerinde de bir takım sorunlar yaşanabileceği gözüküyor. Bir defa benzemezlerin bir araya gelmesinden bir sinerji oluşması zor gözüküyor. Şimdiden adaylık noktasında problemlerin yaşanacağı gözüküyor.”

​​​​​​​

"YENİDEN REFAH PARTİSİ’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI FATİH ERBAKAN’DIR"

Erbakan, seçime tek başına girmeleri halinde partisinin Cumhurbaşkanı adayı olacağını ifade etti ve, “Seçime girme yeterliliği olan her siyasi partinin genel başkanı potansiyel Cumhurbaşkanı adayıdır. O parti de seçime tek başına girip kendisi bir Cumhurbaşkanı adayı olacaksa partinin Genel Başkanı aday olması son derece doğaldır. Anadolu’yu karış karış geziyoruz ve gördüğümüz şu halkımız bizi herhangi bir ittifaka yakıştıramıyor. Dolayısıyla seçime tek başımıza girmemiz hepsinden daha evla olacak gibi görünüyor. Bizim gönlümüzden geçen de tek başımıza seçime girmek. Her iki ittifakta da problemler var. Tasvip etmediğimiz eleştirdiğimiz noktalar var. Bizim kendimizin tek başına girme ihtimalimiz son derece yüksek. Böyle bir durumda da Cumhurbaşkanı adayı çıkartmamız yüksek bir ihtimal. Yeniden Refah Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayının Genel Başkanı olması son derece doğal.” açıklamalarında bulundu.