Fatih Erbakan: "Orta Vadeli Ekonomik Program çözümden uzakta"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Erzurum İl Kongresi'ne katıldı. Erbakan, Orta Vadeli Programı ile ilgili, "Şu anda Orta Vadeli Ekonomik Programın dev bütçe hedefinden çok uzakta olduğu maalesef görünüyor" dedi.

Erzurum'da parti teşkilatları tarafından karşılanan ve buradan İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki kongreye katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Erzurumlu kardeşlerimize, sizlerle, Nene Hatun'un torunları ile olma şerefi yeter de artar bile. Suyu sert, insanı mert, havası soğuk ama insanı sıcak ve samimi olan Erzurum. Burada bulunmak bizlere en büyük gururu yaşatıyor" dedi.

"Orta Vadeli Ekonomik Program çözümden uzakta"

Erbakan, Orta Vadeli Ekonomik Programın vatandaşın maddi sıkıntılarının ortadan kaldırılmasına, ekonominin düzeltilmesine, enflasyonun ortadan kaldırılmasına, milletin yükünü arttırmak yerine yükünün hafifletilmesine, dar gelirlinin alım gücünün, refah seviyesinin arttırılmasına vesile olabilecek bir program olarak görünmediğini belirterek, "Denk bütçe yapılmadan borç, borçlanmaya devam ederek borç faizi ödemekten kurtulamayacağımızı yıllardan beri ifade ediyoruz. Merhum liderimiz Erbakan Hocamız 11 aylık kısa bir sürede koalisyonla iktidarda olmasına rağmen ilk yaptığı iş de bütçeyi denkleştirmek oldu. Ancak şu anda Orta Vadeli Ekonomik Programın dev bütçe hedefinden çok uzakta olduğu maalesef görünüyor. Bütçe açığı demek borçlanmak demektir, borçlanmak demek, borç faizi ödemelerinin patlayarak artarak devam etmesi demektir. Borç faizinin patlaması demek zamla, vergiyle millete, vatandaşa kemer sıktırarak milletin sırtına yük yüklemek demektir. Denk bütçenin mutlaka gerçekleştirilmesi, bu açıklardan kurtulması hayati önem taşımaktadır. Her sene ortalama 40 milyar doların üzerinde faiz ödemeye devam edileceği öngörülüyor. Devlet varlıkları satılmaya devam ediyor. Biz hem seçim öncesinde mutabakat metnimizde hem seçim sonrasındaki konuşmalarımızda devlet varlıklarını satmadan, millete vergiyle zamla yük yüklemeden, kaynak üretilmesi, denk bütçe yapılması, israfın önlenmesi bu şartların hepsine açık bir şekilde ortaya koymuştuk. Ancak orta vadeli program bizim bu şartlarımıza maalesef uymuyor" dedi.

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"Hiçbir pazarlığın içinde olmadık"

Yeniden Refah Partisi olarak ülke için, millet için, devlet için, çocuklar için, yeni nesillerin geleceği için Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girdiklerini anlatan Erbakan, "Herhangi bir pazarlık yapmadan şahsımız veya partimiz için herhangi bir talebin beklentinin içerisine girmeden bu adımı attık ve sözde "Namus kavramının kökünü kazıyacağız" diyen İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz diyenlere fırsat vermemek için böyle bir tavır içerisinde olduk. "LGBT, Türk aile yapısını etkilemez, zarar vermez" diyenlerin, bu zihniyetin iktidar olmaması için böyle bir tavır içerisinde olduk. Okul öncesinde beş-altı yaşında çocuklara Kur'an öğretmek Taliban zihniyetidir, çağdışılıktır diyenlere bu ülkeyi, bu devleti teslim etmemek için böyle bir tavrın içerisinde olduk. Evet, milletimiz de aynısını yaptı. Milletimiz, yaşadığı bütün ekonomik sıkıntılara rağmen enflasyona rağmen, geçim derdine rağmen, çok sıkıntıda olmasına rağmen milletimiz de aynen bizim gibi devletinin, ülkesinin, vatanının geleceğini düşündü ve seçimlerde üzerine düşeni yaptı Cumhur İttifakı'na destek oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesine vesile oldu. Bunun arkasından, şimdi görev bizlere düşüyor. Başta hükümete düşüyor, başta iktidara düşüyor. Ne diyor o görev? Bütün sıkıntılarına rağmen dişini sıkarak da olsa ülkenin, milletin, vatanın, geleceği ve bekası için tavır alan bu aziz milletimize verilen sözlerin tutulma vaktidir O Aziz Milletimizin maddi manevi sıkıntılarından kurtarılması için gerekenlerin yapılması vaktidir. Geçim derdinin ortadan kaldırılması, enflasyonun ortadan kaldırılması, dar gelirlinin alım gücünün, refah seviyesinin arttırılması, işsiz milyonlara iş imkânının, istihdam imkanının oluşturulması, bu adımların acilen atılmasını 85 milyon milletimiz iktidardan ve hükümetten elbette ki beklemektedir" diye konuştu.

"Buradan iktidara sesleniyoruz"

Yüksek borç faizi, vergi artışı ve devlet varlıklarının satışı yani borç, faiz, zam, vergi ekonomisine devam edileceğinin ifade edildiğini anlatan Erbakan, "Biz Yeniden Refah Partisi olarak iktidara, hükümete çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki borca, faize, zamma ve vergiye dayalı bu ekonomi anlayışından mutlaka vazgeçmemiz lazım. Hem sizin geleceğiniz için hem devletin, milletin, ülkenin geleceği için bundan vazgeçmemiz lazım. Bizim mutabakat metnimizde koyduğumuz maddelerde bunu içeriyor" diye konuştu.

Konuşmasının ardından partisine katılan yeni üyelere rozet takan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a, anne ve babasının olduğu tablo, Oltu Taşı Tespih ve Erzurumspor atkı-forması hediye edildi. Yeniden Refah Partisi İl Kongresi'ne Cumhur İttifakı bileşenlerinden MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve bir çok davetli katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)