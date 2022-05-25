Fatih Erbakan'dan Akşener'e II. Abdülhamid Han tepkisi: Vatan ve millet sevdalısı, padişah olarak anacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde Halk TV'de katıldığı canlı yayında Sultan 2. Abdülhamid Han’ı hedef almış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dönemini 2. Abdülhamid Han ile karşılaştırarak haddini aşan Akşener," Bu bir istibdat sistemine karşı, istibdat rejimine karşı, tekleşmeye, tek adamlığa doğru giden bir sisteme başkaldırı, buranın öznesi eğer Abdülhamid ise, eğer arkadaşlar öyle diyorsa, bugünün öznesi de Recep Tayyip Erdoğan’dır” diye konuşmuştu.

"YURDUMUZUN GELİŞMESİNE ÖNCÜLÜK ETMİŞTİR"

Söz konusu açıklama gündemdeki yerini korurken bu konuda bir çıkış da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan geldi.

II. Abdülhamid Han’ın Osmanlı’nın son dönemindeki kalkınma hareketinin öncüsü olduğunu belirten Erbakan, yapılan açıklamaları anımsatarak," Sultan II. Abdülhamid Han, Mekteb-i Mülkiye, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Kız Öğretmen Okulu, Yüksek Mühendislik Fakültesi gibi ilim yuvalarını kurarak bilim ve fen hareketlerinin yurdumuzda gelişmesine öncülük etmiştir. Ayrıca Şişli Etfal Hastanesi, Darülaceze ve enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele maksadıyla aşı ve serum üreten Bakteriyolojihane gibi millet hayrına çok önemli kurumları açmış, bir yandan da ciddi şekilde uyguladığı tasarruf tedbirleriyle Osmanlı Devleti’nin borcunu yarı yarıya azaltmıştır.” ifadelerini kullandı.

"TÜM İSLAM ALEMİNİN GÖNLÜNDE YER EDİNMİŞTİR"

Sözlerine devam eden Erbakan, Abdülhamid Han’ın diğer çok önemli yönünün Siyonizm’in İsrail devletini kurma planları karşısında tam 33 sene dirayetle durması olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Demiryolu ağını genişletmesinin yanında, Hicaz demiryolu projesi ile de kutsal topraklara yapılacak ziyaretleri daha konforlu ve süratli hale getirerek büyük ve mübarek bir hizmete imza atmak suretiyle tüm İslam aleminin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir."

"SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN HAYATINI OBJEKTİF KAYNAKLARDAN OKUMAYA DAVET EDİYORUZ"

II. Abdülhamid Han’ın dünya kamuoyu tarafından tüm zamanların en büyük siyasi dehası kabul edildiğini kaydeden Erbakan, şunları söyledi:

“Sadrazam ve diğer nazırlarla birlikte camileri dolaşarak halk içinde namaz kılan, Seraskerlik Kapısı’nda subaylarla aynı sofrada yemek yiyen bir padişahın 'istibdatçı' olduğunu iddia edenleri Sultan II. Abdülhamid’in hayatını objektif kaynaklardan okumaya davet ediyoruz. Biz Yeniden Refah Partisi olarak Sultan II. Abdülhamid Han Hazretlerini Siyonizm'e karşı en etkili mücadeleyi gerçekleştirmiş, vatan ve millet sevdalısı, milletin evlatlarını kendi evlatlarından ayırmayacak kadar seven bir padişah olarak her zaman hürmet, muhabbet ve hayır dua ile anacağız”

Fatih Erbakan açtı ağzını yumdu gözünü! CHP'yi yerden yere vurdu! "HDP olmadan İstanbul'u ve Ankara'yı alamazlardı"

"Babam CHP ile asla birlikte olmazdı" diyen Fatih Erbakan'dan yeni açıklama! "Tayyip beyi destekleriz, Kılıçdaroğlu'nun olmasından..."

Fatih Erbakan "Mansur Yavaş aday olamaz" diyerek Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı!