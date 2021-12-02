Fatih Erbakan'dan asgari ücret açıklaması! İşçiler sevinebilir ama patronlar kızabilir: Yüzde 50 zam ile 4 bin 235 TL olmasını önerdi

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıda işçi, işveren ve hükümet asgari ücret konusunda bir rakam telaffuz etmezken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın," Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız." açıklaması milyonları heyecanlandırmıştı.

MERAL AKŞENER, 4 BİN LİRA DEMİŞTİ

Bunun yanında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener asgari ücretin 4 bin lira olması gerektiğini ifade ederek," Bizim asgari ücret önerimiz, brüt ücretin, yüzde 22 artırılıp, 4360 liraya çıkartıldıktan sonra, çalışanlarımıza, devlet tarafından, 555 lira ek bir ödeme yapılarak, ellerine geçen net ücretin, 4000 lira olmasıdır." önerisinde bulunmuştu.

YÜZDE 50 ZAM YAPILMASINI ÖNERDİ

İki liderin önerisinin ardından bir rakam önerisi de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan geldi. Fatih Erbakan," sosyal medya hesabı üzerinden 2022 yılı asgari ücreti hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri dile getirdi:

"Asgari ücret 2825 TL ve açlık sınırı yeni zamlarla aylık 3890 TL! Yani siz asgari ücrete %38 zam yapsanız ancak açlık sınırına gelmiş olacak! Bugün asgari ücretli çalışanın saat başına ücreti 72 cent’e düşmüş ve açlıkla boğuşan Afrika ülkeleri seviyesine yaklaşmıştır.

Asgari ücret 2825 TL ve açlık sınırı yeni zamlarla aylık 3890 TL! Yani siz asgari ücrete %38 zam yapsanız ancak açlık sınırına gelmiş olacak! — Dr. Fatih Erbakan (@ErbakanFatih) December 2, 2021

Yeniden Refah Partisi olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi asgari ücretlinin hak ettiği adil maaşı iktidarın takdiri değil, ülke ekonomisinin matematiği belirler.

İktidarın görev ve sorumluluğu da bu matematiğin ortaya koyduğu rakamı gerçekleştirmek için gereğini yapmak ve işveren tarafını ikna etmektir.

Bu matematik gerçekler ve acı tablo karşısında asgari ücrete Yeniden Refah’ın öncelikli vaatlerinden bir tanesi olarak ifade ettiğimiz gibi %70 oranında artış yapılarak asgari ücret 4800 TL’ye çıkarılmalıdır.

Bu iktidardan bunu beklemek maalesef pek gerçekçi değildir, ancak açlık sınırının 3800 TL’yi geçtiği hesaba katıldığında bu iktidarın dahi hiç olmazsa %50 artış yaparak asgari ücreti 4235 TL’ye çıkarması gereklidir."

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