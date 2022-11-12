Fatih Erbakan'dan görülmemiş asgari ücreti vaadi! Altılı masadan görüştükleri partileri de açıkladı! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara gelmeleri durumunda asgari ücrete yapacakları zam hakkında bilgi verdi. Altılı masadan kendilerine talep geldiğini ifade eden Erbakan, görüştükleri partileri de ilk kez açıkladı.

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