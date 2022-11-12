Fatih Erbakan'dan görülmemiş asgari ücreti vaadi! Altılı masadan görüştükleri partileri de açıkladı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara gelmeleri durumunda asgari ücrete yapacakları zam hakkında bilgi verdi. Altılı masadan kendilerine talep geldiğini ifade eden Erbakan, görüştükleri partileri de ilk kez açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Fatih Erbakan'dan görülmemiş asgari ücreti vaadi! Altılı masadan görüştükleri partileri de açıkladı! 1

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Haber Global'de ekrana gelen "Buket Aydın ile Yüz Yüze" programına konuk oldu. Gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulunan Erbakan, çarpıcı ifadeler kullandı.

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Fatih Erbakan'dan görülmemiş asgari ücreti vaadi! Altılı masadan görüştükleri partileri de açıkladı!
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