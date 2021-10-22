Fatih Erbakan'dan şaşırtan koronavirüs açıklaması! Aşılama yapıldıkça vaka ve ölüm sayılarının arttığını söyledi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgını hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Erbakan koronavirüs salgını hakkında," Aşılamanın koronavirüsü azaltmak yerine daha da fazla artırdığını virüsün, yeni varyantlara dönüştüğünü, mutasyona uğradığını aşılama süreci devam ettikçe yeni varyantlardan vakalardan ve ölümlerden kurtulmanın mümkün olmadığını ifade etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada aşılamanın en düşük seviyede olduğu ülkelerde vaka ve ölüm sayıları da en düşük seviyededir. Aşılamanın yüksek olduğu illerde de özellikle gelişmiş ülkeler, bunlarda ise vaka ve ölüm sayıları en yüksek seviyelerde seyretmektedir. Bu matematik bir gerçektir. " değerlendirmesinde bulundu.

Kısıtlamaların kalktığı bu dönemde birçok uzman vaka artışının normal olduğunu değerlendirirken aşılama sayesinde birçok can kaybının önlendiği ve aşıların salgının yayılmasını da bir nebze önlediği bilinirken Erbakan'ın yaptığı açıklama şaşkınlıkla karşılandı.

AŞI KARŞITLARI İLE TOPLANTI DÜZENLEMİŞTİ

Öte yandan Fatih Erbakan geçtiğimiz günlerde partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında aşı karşıtlığı ile bilinen doktor ve birtakım kişiler ile basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunmuştu.

AŞI OLMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Erkan, mRNA aşıları hakkında, “Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum. mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir.” diye konuşmuştu.

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