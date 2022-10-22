Fatih Erbakan'dan sosyal medya yasası için olay yorum: Aşılama sürecinde çıksaydı çoktan hapishaneye gitmiştik

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Habertürk TV'de Olaylar ve Görüşler programına katıldı. Sunucu Serap Belet'in sorularını yanıtlayan Fatih Erbakan, TBMM'de kabul edilmesi sonrası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren dezenformasyonla mücadele yasası hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

29. MADDEYE DEĞİNDİ

Fatih Erbakan, yasa içinde yer alan ve kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören 29.maddeyi yanlış bulduklarını ifade etti.

"HAPSE GİTMİŞTİK"

Erbakan şunları söyledi: "Muğlaklık var, muhalefeti susturmak için kullanılabilir. Sosyal medya yasası çıkmış olsaydı bizim aşılama sürecindeki bilgi paylaşımlarımızdan dolayı şimdiden hapse gitmiştik. Böyle bir yasa o dönemde olsaydı, doğru ve gerçek neye göre gerçek. DSÖ'nün söylediği mi gerçek, yoksa birçok bilim adamının makaleleriyle araştırmaya koyduğu mu gerçek."