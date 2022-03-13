Fatih Erbakan'ın iktidar hayalleri, hayal gücüyle birleşti! "İktidara gelirsek maaşlara 100 zam yapacağız!"

Yeniden Refah Partisi, gerçekleştirilen İstanbul 2’nci Olağan Kongresi’nde, parti Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın seçim vaatleriyle gündem oldu. “Adeta iktidara yürüyüş kongremizi gerçekleştiriyoruz. Borçla, zamla, vergiyle devletin ve milletin varlıklarını satıp yok ederek milli kaynak paketlerimizle kaynak üreteceğiz. İktidara gelir gelmez yapacağımız ilk iş; işçi, memur, emekli maaşlarına yüzde 100 zam yapmak olacak” diyen Erbakan, zam müjdesini duyurdu.

"HAYAL DÜNYASINDA İKTİDAR"

"Türkiye'yi yönetmeye, dünyayı değiştirmeye hazırız" başlıklı konuşmasında, Türkiye için umutlu olduğunu ve iktidarın başına geçtiğinde çalışanın da umudunu ikiye katlayacağını söyleyen Erbakan, maaşlara yüzde 100 zam getireceğini söyledi. Kongrede konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Bugün dünyanın baş şehri İstanbullumuzda sultan Fatih’in 70 parça gemiyi karadan yürüttüğü Haliç’in tam ortasında adeta iktidara yürüyüş kongremizi gerçekleştiriyoruz. Bu muazzam kongreyi bizlere nasip eden cenabı Allaha sonsuz şükürler ediyorum. Cenabı Allah bu kongremizi en büyük hayırlara vesile kılsın, milletimizin İslam aleminin ve 7 milyar insanın kurtuluşuna vesile olacak toplantılardan birisi olmasını nasip eylesin. İktidara gelir gelmez yapacağımız ilk iş; işçi, memur, emekli maaşlarına yüzde 100 zam yapmak olacak” ifadelerine yer verince, sosyal medya kullanıcılarından "Hayal dünyasında iktidar olunca, bu şekilde vaatlerde bulunmak ne kolay" yorumları geldi.