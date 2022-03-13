Süper Loto sonuçları 13 Mart 2022 Pazar| 13.03.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıSon dakika! AFAD duyurdu! İzmir'de 3,7 büyüklüğünde deprem!Alanyaspor 2– 5 Fenerbahçe | Maç sonucuFatih Erbakan'ın iktidar hayalleri, hayal gücüyle birleşti! "İktidara gelirsek maaşlara 100 zam yapacağız!"Hurda Toplayıcısı/Geri dönüştürülebilir atık toplayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları13 Mart 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 13.03.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranıTV8 canlı yayın Survivor All Star 48. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeTRT 1 canlı yayın Teşkilat 38. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle YoutubeKanal D canlı yayın Yargı 24. bölüm full, tek parça izle | Yargı son bölüm izle YoutubeATV canlı yayın Adı Sevgi 1. bölüm full, tek parça izle | Adı Sevgi ilk bölüm izle Youtube
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Fatih Erbakan'ın iktidar hayalleri, hayal gücüyle birleşti! "İktidara gelirsek maaşlara 100 zam yapacağız!"

Fatih Erbakan'ın iktidar hayalleri, hayal gücüyle birleşti! "İktidara gelirsek maaşlara 100 zam yapacağız!"

Yeniden Refah Partisi, İstanbul 2’nci Olağan Kongresi’nde açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan, iktidara geldikleri takldirde, işçi, memur ve emeklinin maaşına yüzde 100 zam yapacaklarını açıkladı.

Fatih Erbakan'ın iktidar hayalleri, hayal gücüyle birleşti! "İktidara gelirsek maaşlara 100 zam yapacağız!"

Yeniden Refah Partisi, gerçekleştirilen İstanbul 2’nci Olağan Kongresi’nde, parti Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın seçim vaatleriyle gündem oldu. “Adeta iktidara yürüyüş kongremizi gerçekleştiriyoruz. Borçla, zamla, vergiyle devletin ve milletin varlıklarını satıp yok ederek milli kaynak paketlerimizle kaynak üreteceğiz. İktidara gelir gelmez yapacağımız ilk iş; işçi, memur, emekli maaşlarına yüzde 100 zam yapmak olacak” diyen Erbakan, zam müjdesini duyurdu.

Fatih Erbakan'ın iktidar hayalleri, hayal gücüyle birleşti! İktidara gelirsek maaşlara 100 zam yapacağız!

"HAYAL DÜNYASINDA İKTİDAR"

"Türkiye'yi yönetmeye, dünyayı değiştirmeye hazırız" başlıklı konuşmasında, Türkiye için umutlu olduğunu ve iktidarın başına geçtiğinde çalışanın da umudunu ikiye katlayacağını söyleyen Erbakan, maaşlara yüzde 100 zam getireceğini söyledi. Kongrede konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Bugün dünyanın baş şehri İstanbullumuzda sultan Fatih’in 70 parça gemiyi karadan yürüttüğü Haliç’in tam ortasında adeta iktidara yürüyüş kongremizi gerçekleştiriyoruz. Bu muazzam kongreyi bizlere nasip eden cenabı Allaha sonsuz şükürler ediyorum. Cenabı Allah bu kongremizi en büyük hayırlara vesile kılsın, milletimizin İslam aleminin ve 7 milyar insanın kurtuluşuna vesile olacak toplantılardan birisi olmasını nasip eylesin. İktidara gelir gelmez yapacağımız ilk iş; işçi, memur, emekli maaşlarına yüzde 100 zam yapmak olacak” ifadelerine yer verince, sosyal medya kullanıcılarından "Hayal dünyasında iktidar olunca, bu şekilde vaatlerde bulunmak ne kolay" yorumları geldi.

Fatih Erbakan'ın iktidar hayalleri, hayal gücüyle birleşti! İktidara gelirsek maaşlara 100 zam yapacağız!Fatih Erbakan'ın iktidar hayalleri, hayal gücüyle birleşti! İktidara gelirsek maaşlara 100 zam yapacağız!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT