Fatih Erbakan'ın sözleri, Temel Karamollaoğlu'nu çıldırttı! Sinirden deliye döndü: "Saçmalıyor. Bu kadar saçmalık olmaz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Millet İttifakı'na yönelik sözlerine cevap verdi. Karamollaoğlu'nun sert üslubu tepki çekti.

Melahat Ersoy
Editör
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Fatih Erbakan'ın sözleri, Temel Karamollaoğlu'nu çıldırttı! Sinirden deliye döndü: "Saçmalıyor. Bu kadar saçmalık olmaz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yaptığı açıklamayla partisinin Cumhur İttifakı'na katıldığını açıklamıştı. Erbakan, TRT Haber canlı yayında bu konuya değinerek, "Karşı blokta sol, komünist, sosyalist, ateist fraksiyonların bir araya geldiklerini görmemiz. FETÖ ve PKK'nın desteğini görmemiz nedeniyle karşı bloğun kazanmasına vesile olmak istemedik" demişti. Erbakan'ın bu cümlelerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan sert sözlerle yanıt geldi.

"FATİH'İN BİR TECRÜBESİ YOK"

KRT TV'de katıldığı programda konuşan Karamollaoğlu, tepki çeken sert sözler kullanarak şunları söyledi: ''Saçmalıyor. Bu kadar saçmalık olmaz. Kim Milli Görüş gömleğini çıkardı da siyonist gömleğini giydi. Biraz insaf et. Fatih'in bir tecrübesi yok. Cahilliğe bakın! Erbakan Hoca ilk koalisyonun SHP ile kurdu. Ne oldu da 2 gün içerisinde birden bire değişti. Bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çamur atmak haddine değil. Terbiyesini kuşanması lazım. Niye babasının kurduğu partiyi terk etti. Adına Yeniden Refah dedi. Adına Yeniden Refah dedi. Yeniden Refah ismini alamaz normalde. Neden aldı! Cumhurbaşkanı ona o toleransı gösterdi. Bu kadar üç kağıtçılık olacak siz kendinizi korumaya çalışacaksınız. Bu gerçekçi olmaz."

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