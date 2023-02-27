Fatih Eren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatih Eren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fatih Eren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fatih Eren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fatih Eren 17 Ocak 1995 tarihinde Thann şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fatih Eren Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fatih Eren, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Mondorf-Les-Bains futbol takımında oynamaktadır. US Mondorf-Les-Bains takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fatih Eren'nin US Mondorf-Les-Bains ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Fatih Eren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fatih Eren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fatih Eren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fatih Eren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2015 yılında Ankara Adliye

21 Temmuz 2017 yılında US Mondorf

1 Temmuz 2021 yılında Differdange 03

1 Temmuz 2022 yılında US Mondorf

Fatih Eren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fatih Eren şuan US Mondorf-Les-Bains takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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