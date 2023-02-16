Fatih Ergen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatih Ergen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fatih Ergen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fatih Ergen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fatih Ergen 18 Haziran 1994 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fatih Ergen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Fatih Ergen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karşıyaka futbol takımında oynamaktadır. Karşıyaka takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fatih Ergen'nin Karşıyaka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fatih Ergen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fatih Ergen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fatih Ergen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fatih Ergen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ekim 2013 yılında Termespor

16 Eylül 2015 yılında Kastamonu ÖİKH

6 Ocak 2017 yılında Kastamonu 1966

21 Ağu 2017 yılında Diyarbekir Spor

29 Ağu 2018 yılında Y. Çorumspor

16 Ocak 2019 yılında Turgutluspor

20 Ağu 2019 yılında Pazarspor

15 Eylül 2020 yılında M.Yeşilyurt Bld

25 Ocak 2021 yılında Büyük Anadolu

1 Temmuz 2021 yılında Pazarspor

12 Ocak 2022 yılında Karşıyaka

Fatih Ergen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fatih Ergen şuan Karşıyaka takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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