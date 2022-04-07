Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 32.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Fatih Karagümrük–Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı 9 Nisan 2022 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Maçı hakem M. Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ve Gökhan Barcın yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 231 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.