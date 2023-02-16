Fatih Gurden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatih Gurden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fatih Gurden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fatih Gurden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fatih Gurden 20 Ocak 1999 tarihinde Adiyaman şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fatih Gurden Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ali Ünal yapmaktadır. Fatih Gurden, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

23 Elazığ FK futbol takımında oynamaktadır. 23 Elazığ FK takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Fatih Gurden'nin 23 Elazığ FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fatih Gurden Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fatihgurden/

Fatih Gurden Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fatih Gurden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fatih Gurden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fatih Gurden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Şubat 2016 yılında Y. Malatya U21

1 Temmuz 2019 yılında Y. Malatya U19

26 Ağu 2019 yılında M.Yeşilyurt Bld

22 Ocak 2020 yılında Y. Malatya U19

4 Ağu 2020 yılında Y. Malatyaspor

15 Eylül 2020 yılında Adıyaman 1954

30 Haziran 2021 yılında Y. Malatyaspor

3 Eylül 2021 yılında M.Yeşilyurt Bld

28 Aralık 2021 yılında Y. Malatyaspor

12 Ocak 2022 yılında Kahta 02 Spor

30 Haziran 2022 yılında Y. Malatyaspor

29 Ağu 2022 yılında M.Arguvan SK

6 Ocak 2023 yılında Y. Malatyaspor

1 Şubat 2023 yılında 23 Elazığ FK

Fatih Gurden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fatih Gurden şuan 23 Elazığ FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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