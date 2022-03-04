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  3. Fatih Karagümrük 0 –0 Altay | Maç sonucu, özeti

Fatih Karagümrük 0 –0 Altay | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu 28.hafta maçında Fatih Karagümrük ile Altay 0-0 berabere kaldı.

Fatih Karagümrük 0 –0 Altay | Maç sonucu, özeti

9. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Jimmy Durmaz'ın altı pas önüne gönderdiği topa Emre Mor zor pozisyonda ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

39. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Ahmed Musa'dan aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Emre Mor, açısını düzeltip şutunu çekti. Kaleci Lis, meşin yuvarlağı köşeden çeldi, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

Fatih Karagümrük 0 –0 Altay | Maç sonucu, özeti

57. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Altay ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest atışta topun başına Caner Erkin geçti. Caner'in köşeye gönderdiği topu kaleci Lis sağına uzanıp köşeden kornere çeldi.

Maç, golsüz eşitlikle tamamlandı.

Fatih Karagümrük - Altay maçının özetini izlemek için tıklayınız. 

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Salih Mazlum, Cemil Tunç

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun (Dk. 76 Karamoh), Biraschi, Balkovec, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 67 Adnan Uğur), Bistrovic, Levent Mercan (Dk. 46 Salibur), Emre Mor, Ahmed Musa

Altay: Lis, Cebrail Karayel (Dk. 83 Rayan), Björkander, Murat Akça, Naderi, Thaciano, Kappel (Dk. 83 Bamba), Poko, Pinares (Dk. 46 Kazımcan Karataş), Rodriguez (Dk. 90 Zeki Yıldırım), Deniz Kadah (Dk. 66 Tolga Ünlü)

Kırmızı kart: Dk. 42 Naderi (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 25 Ahmed Musa, Dk. 79 Salibur, Dk. 90 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük)

Fatih Karagümrük 0 –0 Altay | Maç sonucu, özeti

Bölge Gündem Editör Ekibi
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