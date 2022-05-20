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Fatih Karagümrük 0 – 1 Alanyaspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Alanyaspor ile karşılaştı. Konuk ekip müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Fatih Karagümrük 0 – 1 Alanyaspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Alanyaspor ile karşılaştı. Konuk ekip müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Candeias’ın ceza sahası içi sol tarafından verdiği pasta topla buluşan Efecan, penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top kale direğinin yanından dışarı çıktı.
77. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Efecan’ın pasında Wilson’un ceza yayı üzerinden çektiği şutta kaleci Viviano sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
81. dakikada topla ceza sahasına giren Levent rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
85. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Ahmed Musa’nın yerden pasında Samed Onur, yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Serkan gole izin vermedi.

Fatih Karagümrük 0 – 1 Alanyaspor | Maç sonucu, özeti

Bölge Gündem Editör Ekibi
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