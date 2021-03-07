Fatih Karagümrük 0-1 Mke Ankaragücü | Maç özeti
2020-2021 Süper Lig 29. hafta maçında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Mke Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. İşte takımların ilk 11'i, maç sonucu ve önemli dakikalar...
Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya gelen Fatih Karagümrük ile Mke Ankaragücü maçında tek gol oldu. Mke Ankaragücü'nün Fatih Karagümrük'ü tek sayı ile mağlup ettiği maç, Atatürk Olimpiyat - İstanbul stadında, saat 13.30'da gerçekleşti. Halis Özkahya tarafından yönetilen maçın birinci yardımcı hakemi Ali Saygın Ögel, ikinci yardımcı hakemi Hakan Yemişken ve dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy idi.
FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11
Teknik Sorumlunun Atılay Canel olduğu maçta ilk 11ler şöyle belirlendi:
2. Emılıano Vıvıano, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 16. Fabıo Borını, 18. Alassane Ndao, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 29. Jure Balkovec, 37. Gaston Matıas Campı, 89. Lucas Nahuel Castro, 91. Andrea Bertolaccı.
MKE ANKARAGÜCÜ İLK 11
Hikmet Karaman'ın yönettiği takımın ilk 11'inde ise şu isimler yer aldı:
25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 70. Stylıanos Kıtsıou, 13. Ante Kulusıc, 50. Zvonımır Sarlıja, 89. Atila Turan, 24. İbrahim Akdağ, 88. Endrı Çekıçı, 20. Alper Potuk, 29. Hermenegıldo Da C Paulo Bartolomeu, 11. Saba Lobjanıdze, 22. Torgeır Borven.
MAÇTAN DAKİKALAR
55. dakikada Alper Potuk'un golü, Ankaragücü'nü, karşılaşmanın kazanan tarafı yaptı.