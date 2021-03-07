Fatih Karagümrük 0-1 Mke Ankaragücü | Maç özeti

Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya gelen Fatih Karagümrük ile Mke Ankaragücü maçında tek gol oldu. Mke Ankaragücü'nün Fatih Karagümrük'ü tek sayı ile mağlup ettiği maç, Atatürk Olimpiyat - İstanbul stadında, saat 13.30'da gerçekleşti. Halis Özkahya tarafından yönetilen maçın birinci yardımcı hakemi Ali Saygın Ögel, ikinci yardımcı hakemi Hakan Yemişken ve dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy idi.

FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11

Teknik Sorumlunun Atılay Canel olduğu maçta ilk 11ler şöyle belirlendi:

2. Emılıano Vıvıano, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 16. Fabıo Borını, 18. Alassane Ndao, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 29. Jure Balkovec, 37. Gaston Matıas Campı, 89. Lucas Nahuel Castro, 91. Andrea Bertolaccı.

MKE ANKARAGÜCÜ İLK 11

Hikmet Karaman'ın yönettiği takımın ilk 11'inde ise şu isimler yer aldı:

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 70. Stylıanos Kıtsıou, 13. Ante Kulusıc, 50. Zvonımır Sarlıja, 89. Atila Turan, 24. İbrahim Akdağ, 88. Endrı Çekıçı, 20. Alper Potuk, 29. Hermenegıldo Da C Paulo Bartolomeu, 11. Saba Lobjanıdze, 22. Torgeır Borven.

MAÇTAN DAKİKALAR

55. dakikada Alper Potuk'un golü, Ankaragücü'nü, karşılaşmanın kazanan tarafı yaptı.