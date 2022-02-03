Fatih Karagümrük 1–0 Yeni Malatyaspor | Maç sonucu, özeti
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 24.haftasında Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazandı.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.
57. dakikada ceza alanı sağ çaprazından Borini'nin sert şutunda, kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
63. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Caner Erkin'in sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde topla buluşan Salih Dursun, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0.
76. dakikada Kenan'ın sağdan ortasında altıpasta topla buluşan Adem'in kafa vuruşunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.
VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmayı 1-0 kazandı.
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