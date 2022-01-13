Fatih Karagümrük 2 – 0 Çaykur Rizespor| Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Volkan Demirel, takımından çok memnun olduğunu söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, Çaykur Rizespor'un zor bir durumda olduğunu ve onlara karşı çok saygı duyarak sahaya çıktıklarını belirtti.

İlk yarıda buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini ifade eden Demirel, şöyle konuştu:

"İkinci yarı Rizespor konumu gereği oyunu ele aldı. Kısa bir bölüm üstünlük kurdular ama yaptığımız değişikliklerle o baskıyı üzerimizden attık. Sonrasında bulduğumuz gol ve 2-0'lık bir galibiyet. Takımımdan çok memnunum. Geldiğimden beri çok iyi geri dönüşler alıyorum. Fiziksel anlamda biraz daha antrenmanları yoğunlaştırmaya çalışıyoruz ama maç aralığı yok. Bu yüzden neşeli bir şekilde halletmeye çalışıyoruz. Bugün takımımızın fizik anlamda daha iyi olduğunu gördük. Bu milli aradan sonra daha da yukarı çıkacaktır. Pesic şu an ligin en iyi golcüsü."

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, haklı bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Galibiyetten dolayı rakiplerini tebrik eden Hamzaoğlu, "Maçın başında zaman zaman iyi işler yaptık. Topa sahip olduk, rakip alana yerleştik, golden sonra rakip sahada pozisyon üretmek adına baskın göründük ama çok etkili olamadık." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda gol ararken kalelerinde golü gördüklerini vurgulayan Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"2-0 olunca oyun tamamen onların kontrolünde geçti. Biz bugün hak edecek oyunu oynayamadığımız gibi mücadeleyi de ortaya koyamadık. Enerjimiz düşüktü. Haklı bir mağlubiyet yaşadık. Transfer dönemi devam ediyor, elimizi çabuk tutmamız gerekecek. Aynı oyuncular üzerine yük bindi. Takviyeye ihtiyacımız var gibi görünüyor."