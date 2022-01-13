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Fatih Karagümrük 2 – 0 Çaykur Rizespor| Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. VavaCars Fatih Karagümrük,i Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.

Fatih Karagümrük 2 – 0 Çaykur Rizespor| Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Volkan Demirel, takımından çok memnun olduğunu söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, Çaykur Rizespor'un zor bir durumda olduğunu ve onlara karşı çok saygı duyarak sahaya çıktıklarını belirtti.

İlk yarıda buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini ifade eden Demirel, şöyle konuştu:

"İkinci yarı Rizespor konumu gereği oyunu ele aldı. Kısa bir bölüm üstünlük kurdular ama yaptığımız değişikliklerle o baskıyı üzerimizden attık. Sonrasında bulduğumuz gol ve 2-0'lık bir galibiyet. Takımımdan çok memnunum. Geldiğimden beri çok iyi geri dönüşler alıyorum. Fiziksel anlamda biraz daha antrenmanları yoğunlaştırmaya çalışıyoruz ama maç aralığı yok. Bu yüzden neşeli bir şekilde halletmeye çalışıyoruz. Bugün takımımızın fizik anlamda daha iyi olduğunu gördük. Bu milli aradan sonra daha da yukarı çıkacaktır. Pesic şu an ligin en iyi golcüsü."

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, haklı bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Galibiyetten dolayı rakiplerini tebrik eden Hamzaoğlu, "Maçın başında zaman zaman iyi işler yaptık. Topa sahip olduk, rakip alana yerleştik, golden sonra rakip sahada pozisyon üretmek adına baskın göründük ama çok etkili olamadık." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda gol ararken kalelerinde golü gördüklerini vurgulayan Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"2-0 olunca oyun tamamen onların kontrolünde geçti. Biz bugün hak edecek oyunu oynayamadığımız gibi mücadeleyi de ortaya koyamadık. Enerjimiz düşüktü. Haklı bir mağlubiyet yaşadık. Transfer dönemi devam ediyor, elimizi çabuk tutmamız gerekecek. Aynı oyuncular üzerine yük bindi. Takviyeye ihtiyacımız var gibi görünüyor."

 FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11 
2. EMILIANO VIVIANO
86. BURAK BEKAROĞLU
87. ERVIN ZUKANOVIC
30. SALİH DURSUN
29. JURE BALKOVEC
6. LUCAS RODRIGO BIGLIA
77. ADNAN UĞUR
16. FABIO BORINI
9. EMRE MOR
92. YANN DORGELES ISAAC KARAMOH
72. ALEKSANDAR PESIC
 Yedekler
21. UTKU YUVAKURAN
8. ERHUN AKSEL ÖZTÜMER
60. ALPARSLAN ERDEM
18. MÜNİR LEVENT MERCAN
14. EFE TATLI
93. YANNIS ROMARIC SALIBUR
22. SAMED ONUR
24. VATO ARVELADZE
23. KRISTIJAN BISTROVIC
99. RAYYAN BANİYA
 Teknik Sorumlu
 
 ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11
23. GÖKHAN AKKAN
3. RASMUS SEBASTIAN HOLMEN
4. ALPER POTUK
5. SELİM AY
8. DAMJAN DOKOVIC
9. TYLER DOMINIC BOYD
10. FERNANDO HENRIQUE BOLDRIN
20. JOEL JULIUS ILMARI POHJANPALO
22. EMİR HAN TOPÇU
52. ERİK SABO
88. CEMALİ SERTEL
 Yedekler
1. TARIK ÇETİN
30. ZAFER GÖRGEN
11. RONALDO CESAR MENDES DE MEDEIROS
14. BRYAN BOULAYE KEVIN DABO
18. YUSUF SARI
19. DENİZ HÜMMET
21. LEBOGANG LELANI PHIRI
29. NATHAN INENGI MONZANGO
33. SEYFETTİN ANIL YAŞAR
35. ALBERK KOÇ
 Teknik Sorumlu
HAMZA HAMZAOĞLU
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