Fatih Karagümrük 2 - 0 Tuzlaspor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Fatih Karagümrük, Tuzlaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Fatih Karagümrük, Tuzlaspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Tuzlaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 19. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Tuzlaspor ile 27.01.2019 13:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Fatih Karagümrük - Tuzlaspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
STADYUM BİLGİSİ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.01.2019 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Fatih Karagümrük İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
{homeIn}
Tuzlaspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
{awayGoal}
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Tuzlaspor
|19
|12
|4
|3
|35
|10
|40
|25
|2
|Menemen Belediyespor
|19
|11
|6
|2
|41
|24
|39
|17
|3
|Fatih Karagümrük
|19
|11
|4
|4
|34
|20
|37
|14
|4
|Şanlıurfaspor
|19
|10
|5
|4
|25
|20
|35
|5
|5
|Manisa BBSK
|19
|9
|7
|3
|32
|13
|34
|19
|6
|Pendikspor
|19
|8
|6
|5
|27
|24
|30
|3
|7
|Tarsus İdman Yurdu
|19
|7
|7
|5
|29
|26
|28
|3
|8
|Etimesgut Belediyespor
|19
|6
|6
|7
|22
|25
|24
|-3
|9
|Kırklarelispor
|19
|6
|5
|8
|24
|25
|23
|-1
|10
|Kahramanmaraşspor
|19
|6
|5
|8
|17
|23
|23
|-6
|11
|Zonguldak Kömürspor
|19
|5
|7
|7
|21
|26
|22
|-5
|12
|Sivas Belediyespor
|19
|6
|4
|9
|20
|26
|22
|-6
|13
|Konya Anadolu Selçukspor
|19
|4
|8
|7
|26
|33
|20
|-7
|14
|Bak Spor
|19
|4
|8
|7
|19
|30
|20
|-11
|15
|Darıca Gençlerbirliği
|19
|5
|5
|9
|19
|30
|20
|-11
|16
|Fethiyespor
|19
|2
|9
|8
|19
|28
|15
|-9
|17
|Bandırmaspor
|19
|3
|5
|11
|21
|35
|14
|-14
|18
|Tokatspor
|19
|2
|7
|10
|15
|28
|13
|-13
Fikstür
|26.01.2019
|Pendikspor
|0-0
|Zonguldak Kömürspor
|27.01.2019
|Etimesgut Belediyespor
|1-1
|Körfez Spor Kluübü
|27.01.2019
|Darıca Gençlerbirliği
|1-6
|Menemen Belediyespor
|27.01.2019
|Tarsus İdman Yurdu
|2-2
|Tokatspor
|27.01.2019
|Şanlıurfaspor
|0-1
|Kahramanmaraşspor
|27.01.2019
|Manisa BBSK
|2-2
|Kırklarelispor
|27.01.2019
|Konya Anadolu Selçukspor
|3-2
|Fethiyespor
|27.01.2019
|Bandırmaspor
|2-0
|Sivas Belediyespor
|27.01.2019
|Fatih Karagümrük
|2-0
|Tuzlaspor
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