Fatih Karagümrük 2 - 1 Zonguldak Kömürspor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Fatih Karagümrük, Zonguldak Kömürspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Fatih Karagümrük, Zonguldak Kömürspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Zonguldak Kömürspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 23. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Zonguldak Kömürspor ile 23.02.2019 13:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Fatih Karagümrük - Zonguldak Kömürspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
STADYUM BİLGİSİ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
23.02.2019 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Fatih Karagümrük İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
{homeIn}
Zonguldak Kömürspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
{awayGoal}
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Menemen Belediyespor
|23
|14
|7
|2
|50
|27
|49
|23
|2
|Tuzlaspor
|22
|14
|4
|4
|44
|13
|46
|31
|3
|Fatih Karagümrük
|23
|13
|4
|6
|38
|25
|43
|13
|4
|Manisa BBSK
|22
|10
|8
|4
|37
|17
|38
|20
|5
|Şanlıurfaspor
|22
|10
|6
|6
|27
|24
|36
|3
|6
|Pendikspor
|22
|9
|6
|7
|32
|28
|33
|4
|7
|Etimesgut Belediyespor
|22
|9
|6
|7
|30
|26
|33
|4
|8
|Sivas Belediyespor
|22
|8
|5
|9
|26
|30
|29
|-4
|9
|Zonguldak Kömürspor
|23
|7
|8
|8
|25
|29
|29
|-4
|10
|Tarsus İdman Yurdu
|22
|7
|7
|8
|29
|36
|28
|-7
|11
|Kahramanmaraşspor
|22
|7
|6
|9
|21
|27
|27
|-6
|12
|Bak Spor
|22
|6
|9
|7
|23
|32
|27
|-9
|13
|Kırklarelispor
|22
|6
|6
|10
|25
|30
|24
|-5
|14
|Fethiyespor
|23
|4
|10
|9
|25
|30
|22
|-5
|15
|Konya Anadolu Selçukspor
|22
|4
|10
|8
|30
|38
|22
|-8
|16
|Darıca Gençlerbirliği
|22
|5
|5
|12
|19
|41
|20
|-22
|17
|Bandırmaspor
|22
|4
|6
|12
|24
|38
|18
|-14
|18
|Tokatspor
|22
|2
|9
|11
|16
|30
|15
|-14
Fikstür
|23.02.2019
|Fatih Karagümrük
|2-1
|Zonguldak Kömürspor
|23.02.2019
|Menemen Belediyespor
|2-1
|Afjet Afyonspor
|24.02.2019
|Konya Anadolu Selçukspor
|Kırklarelispor
|24.02.2019
|Tokatspor
|Kahramanmaraşspor
|24.02.2019
|Tarsus İdman Yurdu
|Tuzlaspor
|24.02.2019
|Şanlıurfaspor
|Bugsaş Spor
|24.02.2019
|Anadolu Selçukspor
|Kırklarelispor
|24.02.2019
|Bandırmaspor
|Etimesgut Belediyespor
|24.02.2019
|Darıca Gençlerbirliği
|Sivas Belediyespor
|24.02.2019
|Pendikspor
|Manisa BBSK
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