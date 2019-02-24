Fatih Karagümrük 2 - 1 Zonguldak Kömürspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Fatih Karagümrük, Zonguldak Kömürspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Zonguldak Kömürspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 23. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Zonguldak Kömürspor ile 23.02.2019 13:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Fatih Karagümrük - Zonguldak Kömürspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ





MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

23.02.2019 13:30



MAÇIN HAKEMLERİ

Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Zonguldak Kömürspor

Zonguldak Kömürspor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Menemen Belediyespor 23 14 7 2 50 27 49 23 2 Tuzlaspor 22 14 4 4 44 13 46 31 3 Fatih Karagümrük 23 13 4 6 38 25 43 13 4 Manisa BBSK 22 10 8 4 37 17 38 20 5 Şanlıurfaspor 22 10 6 6 27 24 36 3 6 Pendikspor 22 9 6 7 32 28 33 4 7 Etimesgut Belediyespor 22 9 6 7 30 26 33 4 8 Sivas Belediyespor 22 8 5 9 26 30 29 -4 9 Zonguldak Kömürspor 23 7 8 8 25 29 29 -4 10 Tarsus İdman Yurdu 22 7 7 8 29 36 28 -7 11 Kahramanmaraşspor 22 7 6 9 21 27 27 -6 12 Bak Spor 22 6 9 7 23 32 27 -9 13 Kırklarelispor 22 6 6 10 25 30 24 -5 14 Fethiyespor 23 4 10 9 25 30 22 -5 15 Konya Anadolu Selçukspor 22 4 10 8 30 38 22 -8 16 Darıca Gençlerbirliği 22 5 5 12 19 41 20 -22 17 Bandırmaspor 22 4 6 12 24 38 18 -14 18 Tokatspor 22 2 9 11 16 30 15 -14

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