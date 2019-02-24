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Fatih Karagümrük 2 - 1 Zonguldak Kömürspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Fatih Karagümrük, Zonguldak Kömürspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Fatih Karagümrük 2 - 1 Zonguldak Kömürspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Fatih Karagümrük, Zonguldak Kömürspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Zonguldak Kömürspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 23. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Zonguldak Kömürspor ile 23.02.2019 13:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Fatih Karagümrük - Zonguldak Kömürspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ


MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
23.02.2019 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

FATİH KARAGÜMRÜKFatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ZONGULDAK KÖMÜRSPORZonguldak Kömürspor

Zonguldak Kömürspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Menemen Belediyespor23147250274923
2Tuzlaspor22144444134631
3Fatih Karagümrük23134638254313
4Manisa BBSK22108437173820
5Şanlıurfaspor2210662724363
6Pendikspor229673228334
7Etimesgut Belediyespor229673026334
8Sivas Belediyespor22859263029-4
9Zonguldak Kömürspor23788252929-4
10Tarsus İdman Yurdu22778293628-7
11Kahramanmaraşspor22769212727-6
12Bak Spor22697233227-9
13Kırklarelispor226610253024-5
14Fethiyespor234109253022-5
15Konya Anadolu Selçukspor224108303822-8
16Darıca Gençlerbirliği225512194120-22
17Bandırmaspor224612243818-14
18Tokatspor222911163015-14

Fikstür

23.02.2019Fatih Karagümrük2-1Zonguldak Kömürspor
23.02.2019Menemen Belediyespor2-1Afjet Afyonspor
24.02.2019Konya Anadolu Selçukspor Kırklarelispor
24.02.2019Tokatspor Kahramanmaraşspor
24.02.2019Tarsus İdman Yurdu Tuzlaspor
24.02.2019Şanlıurfaspor Bugsaş Spor
24.02.2019Anadolu Selçukspor Kırklarelispor
24.02.2019Bandırmaspor Etimesgut Belediyespor
24.02.2019Darıca Gençlerbirliği Sivas Belediyespor
24.02.2019Pendikspor Manisa BBSK

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