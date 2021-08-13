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Fatih Karagümrük 3-1 Gaziantepspor | Maç Sonucu

Süper Lig'de uzun bir aranın ardından yeni sezonla futbol heyecanı yeniden başladı. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Gaziantepspor karşı karşıya geldi. İki takımın da etkili pozisyonlar bulduğu maçta sonuca gitmeyi başaran Fatih Karagümrük, sahadan 3-1'lik skorla üstün ayrıldı.

Fatih Karagümrük 3-1 Gaziantepspor | Maç Sonucu

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Gaziantepspor karşı karşıya geldi. İki takımın da etkili pozisyonlar ürettiği maçta skora daha rahat ulaşmayı başaran Fatih Karagümrük ekibi maçı 3-1 kazanarak 3 puanı alan taraf oldu

FATİH KARAGÜMRÜK 3-1 GAZİANTEPSPOR | MAÇ SONUCU

10. dakikada Ahmet Musa'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pesic vuruşunu yaptı. Savunmada Djilobodji'ye çarpan top ağlara gitti ve Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti.

17. dakikada Efe'nin müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kalan Dicko takımına penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Sagal durumu 1-1'e getirdi.

19. dakikada Erhun'un ceza sahası içine havalandırdığı topa kafa vuruşu yapan Pesic fileleri havalandırarak takımını 2-1 öne geçirdi.

90. dakikada Kerim Frei'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Musa, vuruşunu yaptı ve topu ağlara göndererek durumu 3-1'e getirdi.

Maçta başka gol olmayınca Fatih Karagümrük 3 puanı 3 golle almış oldu.

Fatih Karagümrük 3-1 Gaziantepspor | Maç Sonucu

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