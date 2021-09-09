Süper Lig'de ilk üç hafta maçlarının tamamlanması ile birlikte Milli araya gidilmişti. Bu aranın da sona ermesinin üzerine heyecan dördüncü hafta maçlarıyla yeniden devam edecek. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Bu zorlu maçı izlemek isteyen taraftarlar internette Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

FATİH KARAGÜMRÜK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı 11 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Bu zorlu mücadele İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Adana Demirspor karşılaşması Beinsports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Osman Gökhan Bilir ve Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.