Fatih Karagümrük, Akhisarspor'u tek golle geçti

Süper Lig'e yükselmek için oynanan 3-3'lük ilk maçın rövanşında Akhisarspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadeleyi Sabo'nun 71. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Fatih Karagümrük, Bursaspor'u 4-1 geçen Adana Demispor'un Play Off final maçında rakibi oldu.

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükselme maçında 30 Temmuz Perşembe günü karşılaşacak.

MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

Akhisarspor: Lukac, Kadir Keleş, Cocalic, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Elmar Bjarnasson, Erhan Çelenk, Eray Ataseven, Onur Ayık, Rajko Rotman, Bertuğ Bayar.

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Barış Başdaş, Alparslan Erdem, Fatih Kuruçuk, Zeki Yıldırım,Erik Sabo, Brahim Darri, Alaassane Ndao, Ramazan Civelek, Attamah, Artur Sobiech

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Süleyman Özay

VAR: Ali Şansalan, Emre Kargın

Gol: 71.Dakikada Erik Sabo.

MÜCADELEDEN DAKİKALAR

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 mağlup eden Fatih Karagümrük finale yükseldi. İstanbul'daki ilk müsabaka 3-3 berabere tamamlanmıştı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında sağ kanattan Ndao'dan gelen topu Sobiech bekletmeden ceza alanı içindeki Ramazan Civelek'e aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Lukac topu kornere uzaklaştırdı.

44. dakikada Sabo'nun verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Ndao'nun şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.

48. dakikada ceza alanı içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Bjarnason'un şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

56. dakikada Fatih Karagümrük ceza sahası içinde oluşan karambolde savunma oyuncularının uzaklaştıramadığı topu alan Bertuğ Bayar'ın şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı çıktı.

71. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Darri'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası dışında topla buluşan Sabo'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

78. dakikada ceza sahası içinde Ergin Keleş'in pasıyla topla buluşan Cocalic'in vuruşunda direkten dönen top Ergin Keleş'e geldi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak bir kez daha direğe çarpıp oyuna alanına döndü.

Karşılaşmayı 1-0 galip tamamlayan Fatih Karagümrük adını finale yazdırdı.

Müsabaka için tesislerden ayrılan takımlarını meşalelerle uğurlayan Akhisarsporlu taraftarlar, karşılaşmayı stadın yanında kurulan ekrandan takip etti.