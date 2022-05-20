Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 38.hafta oynanacak maçlarla sona eriyor. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Alanyaspor arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde maçı izlemek isteyenler için Fatih Karagümrük – Alanyaspor maçı canlı izle | Fatih Karagümrük – Alanyaspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.

FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasındaki Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı 22 Mayıs 2022 Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE

FATİH KARAGÜMRÜK – ALANYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasındaki Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FATİH KARAGÜMRÜK – ALANYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

KARAGÜMRÜK İLK 11

2. EMILIANO VIVIANO

4. DAVIDE BIRASCHI

86. BURAK BEKAROĞLU

25. DERRICK LUCKASSEN

88. CANER ERKİN

77. ADNAN UĞUR

6. LUCAS RODRIGO BIGLIA

16. FABIO BORINI

9. EMRE MOR

92. YANN DORGELES ISAAC KARAMOH

72. ALEKSANDAR PESIC

ALANYASPOR İLK 11

1. SERKAN KIRINTILI

4. LEROY JOHAN FER

6. UMUT GÜNEŞ

7. EFECAN KARACA

14. FAMARA DIEDHIOU

15. CHIDOZIE COLLINS AWAZIEM

18. JOAO PEDRO BARBADAS NOVAIS

20. FATİH AKSOY

21. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS

24. JUAN FRANCISCO MORENO FUERTES

35. FURKAN BAYIR