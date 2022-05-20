Fatih Karagümrük – Alanyaspor maçı canlı izle | Fatih Karagümrük – Alanyaspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasında Fatih Karagümrük ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Fatih Karagümrük – Alanyaspor maçı canlı izle | Fatih Karagümrük – Alanyaspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 38.hafta oynanacak maçlarla sona eriyor. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Alanyaspor arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde maçı izlemek isteyenler için Fatih Karagümrük – Alanyaspor maçı canlı izle | Fatih Karagümrük – Alanyaspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.
FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasındaki Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı 22 Mayıs 2022 Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor.
FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE
FATİH KARAGÜMRÜK – ALANYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasındaki Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
FATİH KARAGÜMRÜK – ALANYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
KARAGÜMRÜK İLK 11
2. EMILIANO VIVIANO
4. DAVIDE BIRASCHI
86. BURAK BEKAROĞLU
25. DERRICK LUCKASSEN
88. CANER ERKİN
77. ADNAN UĞUR
6. LUCAS RODRIGO BIGLIA
16. FABIO BORINI
9. EMRE MOR
92. YANN DORGELES ISAAC KARAMOH
72. ALEKSANDAR PESIC
ALANYASPOR İLK 11
1. SERKAN KIRINTILI
4. LEROY JOHAN FER
6. UMUT GÜNEŞ
7. EFECAN KARACA
14. FAMARA DIEDHIOU
15. CHIDOZIE COLLINS AWAZIEM
18. JOAO PEDRO BARBADAS NOVAIS
20. FATİH AKSOY
21. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
24. JUAN FRANCISCO MORENO FUERTES
35. FURKAN BAYIR